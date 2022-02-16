Украина работает над укреплением энергетической независимости и развитием экономики – правительство

В текущем году Украина планирует снизить энергетический импорт, а также запустить большой президентский проект "Энергетическая Независимость", основа которого – масштабная программа термомодернизации, сообщила первая вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко. Эта программа позволит снизить импорт газа на 2,5%.

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Министр сообщила, что программу развития экономики Украины обсудили на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом, послами Большой семерки и представителями Союза украинских предпринимателей.

"Будем наращивать экспорт, в том числе через регион Пан-Евро-Мед. Свои позиции в регионе Украина укрепила благодаря соглашению о зоне свободной торговли с Турцией. Также откроем бизнесу доступ к экспортному кредитованию через Экспортно-кредитное агентство", — отметила Свириденко.

В планах правительства — развитие программы доступной ипотеки под 5%, а также доступные кредиты и долгий лизинг для машиностроения, судостроения и авиастроения.

Для предпринимателей продолжат реализацию программы микрокредитования "5-7-9 %". Также предполагается сокращение госсектора экономики путем приватизации, налаживание эффективности государственных предприятий посредством их укрупнения и корпоративной реформы, подчеркнула вице-премьер.

Она добавила, что во время встречи с послами G7 речь шла также об авиационной отрасли и, в частности, о колебаниях на рынке страховых услуг. "После чего в ряде медиа стали говорить о закрытии украинского неба. Однако могу заверить, что небо остается открытым, а полеты из и в Украину проходят в обычном режиме", – подчеркнула Свириденко.

Как сообщалось ранее, вечером 13 февраля правительство приняло решение о выделении 16,6 млрд грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины на обеспечение бесперебойных полетов самолетов в воздушном пространстве страны. Этих средств хватит на 23 страховых случая.

Это позволило возобновить выполнение рейсов подавляющего количества украинских авиакомпаний. В частности, авиакомпании Skyup Airlines и Международные авиалинии Украины заявили о возобновлении полетов в обычном режиме.