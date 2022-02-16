Україна працюватиме над зміцненням енергетичної незалежності та розвитком економіки - уряд

У поточному році Україна планує зменшити енергетичний імпорт, а також запустити великий президентський проєкт "Енергетична Незалежність", основа якого – масштабна програма термомодернізації, повідомила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко. Ця програма дозволить знизити імпорт газу на 2,5%.

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Міністерка поінформувала, що програму розвитку економіки України обговорили на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, послами Великої сімки та представниками Спілки українських підприємців.

"Будемо нарощувати експорт, в тому числі через регіон Пан-Євро-Мед. Свої позиції в регіоні Україна зміцнила завдяки угоді про зону вільної торгівлі з Туреччиною. Також відкриємо бізнесу доступ до експортного кредитування через Експортно-кредитне агентство", — зазначила Свириденко.

В планах уряду – розвиток програми доступної іпотеки під 5%, а також доступні кредити та довгий лізинг для машинобудування, суднобудування та авіабудування.

Для підприємців продовжать реалізацію програми мікрокредитування "5-7-9 %". Також передбачається скорочення держсектору економіки через приватизацію, налагодження ефективності державних підприємств за допомогою їх укрупнення та корпоративної реформи, підкреслила віцепрем’єрка.

Вона додала, що під час зустрічі з послами G7 мова йшла також про авіаційну галузь і, зокрема, про коливання на ринку страхових послуг. "Після чого у низці медіа почали говорити про закриття українського неба. Однак можу запевнити, що небо залишається відкритим, а польоти з та до України відбуваються у звичному режимі", – підкреслила Свириденко.

Як повідомлялося раніше, ввечері 13 лютого уряд ухвалив рішення про виділення 16,6 млрд грн з резервного фонду Державного бюджету України на забезпечення безперебійних польотів літаків у повітряному просторі країни. Цих коштів вистачить на 23 страхові випадки.

Наразі це дозволило відновити виконання рейсів переважною кількістю українських авіакомпаній. Зокрема, авіакомпанії Skyup Airlines та Міжнародні авіалінії України заявили про відновлення польотів у звичному режимі.