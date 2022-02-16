Безгин: Партия Порошенко заняла антигосударственную позицию, блокируя развитие теробороны

Своим решением блокировать инициативы по развитию и усилению территориальной обороны, Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" заняла откровенно антигосударственную позиция людей, которых волнует исключительно собственный пиар. Об этом в своем выступлении в стенах парламента заявил народный депутат от "Слуги Народа" Виталий Безгин.

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Депутат процитировал внутрипартийный документ "Европейской справедливости" в котором местным организациям приказывают блокировать в местных советах любые инициативы от "Слуги Народа" по развитию и усилению территориальной обороны.

По словам Безгина, такие действия "Европейской солидарности" являются псевдопатриотизмом и максимальным политическим цинизмом.

"В то время как главы областных организаций "Слуги Народа" в течение недели проводят обучение и консультации с представителями территориальной обороны, работают вдоль границы с Беларусью, админграницы с Крымом, партия Порошенко настаивает на том, что наши инициативы должны блокироваться, а поддерживать нужно исключительно инициативы, подписанные партией Порошенко", — заявил народный депутат.

По словам Безгина, партия "Слуга Народа" инициировала внеочередные заседания областных советов с целью выделения финансирования на развитие и усиление терробороны, создание штабов для координации деятельности фракций партии в местных советах, налаживание связи с руководителями зон и районов терробороны, обеспечения работы колцентров партии, разъяснение информации об организации ТрО. Но депутаты из "ЕС", заявляющие о единстве, блокируют эти инициативы

Ранее Верховная Рада приняла закон об национальном сопротивлении. Документ регулирует развитие территориальной обороны, организации сопротивления и соответствующей подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.