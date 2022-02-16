Безгін: Партія Порошенка зайняла антидержавну позицію, блокуючи розвиток тероборони
Своїм рішенням блокувати ініціативи щодо розвитку та посилення територіальної оборони Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" зайняла відверто антидержавну позицію людей, яких хвилює виключно власний піар. Про це у своєму виступі у стінах парламенту заявив народний депутат від "Слуги Народу" Віталій Безгін.
Депутат процитував внутрішньопартійний документ "Європейської справедливості" у якому місцевим організаціям наказують блокувати у місцевих радах будь-які ініціативи від "Слуги Народу" щодо розвитку та посилення територіальної оборони.
За словами Безгіна, такі дії "Європейської солідарності" є псевдопатріотизмом та максимальним політичним цинізмом.
"У той час як голови обласних організацій "Слуги Народу" протягом тижня проводять навчання та консультації з представниками територіальної оборони, працюють уздовж кордону з Білоруссю, адмінкордону з Кримом, партія Порошенко наполягає на тому, що наші ініціативи мають блокуватися, а підтримувати треба виключно ініціативи, підписані партією Порошенка", – заявив народний депутат.
За словами Безгіна, партія "Слуга Народу" ініціювала позачергові засідання обласних рад з метою виділення фінансування на розвиток та посилення тероборони, створення штабів для координації діяльності фракцій партії в місцевих радах, налагодження зв'язку з керівниками зон та районів тероборони, забезпечення роботи колцентрів партії, інформації про організацію ТРО. Але депутати з "ЄС", які заявляють про єдність, блокують ці ініціативи.
Раніше Верховна Рада ухвалила закон про національний спротив. Документ регулює розвиток територіальної оборони, організації опору та відповідної підготовки громадян України до національного опору.