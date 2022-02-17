Президент и партия "Слуга Народа" - лидеры электоральных настроений – опрос

Владимир Зеленский и партия "Слуга Народа" остаются лидерами президентских и партийных рейтингов.

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Так, согласно свежему опросу соцгруппы "Рейтинг" (https://ratinggroup.ua/download.php?id=583), Президента готовы поддержать 24,6% тех, кто определился с выбором и намерен голосовать. Это самый высокий результат.

Кроме того, партия "Слуга Народа" также является для украинцев лидером среди политических сил – 18,3% поддержки.

Напомним, что 15 ноября народный депутат Елена Шуляк стала главой партии "Слуга народа" вместо Александра Корниенко, который ранее стал первым вице-спикером Верховной Рады.