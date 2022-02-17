Політика
Президент та партія "Слуга Народу" - лідери електоральних настроїв, - опитування
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Володимир Зеленський та партія "Слуга Народу" залишаються лідерами президентських та партійних рейтингів.
Так, згідно зі свіжим опитування соцгрупи "Рейтинг" (https://ratinggroup.ua/download.php?id=583), Президента готові підтримати 24,6% тих, хто визначився з вибором та мають намір голосувати. Це найвищий результат.
Окрім того, партія "Слуга Народу" також є для українців лідером серед політичних сил — 18,3% підтримки.
Нагадаємо, що 15 листопада народна депутатка Олена Шуляк стала головою партії "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка, який раніше став першим віцеспікером Верховної Ради.