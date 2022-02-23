Нардеп обратился к СБУ проверить факты финансирования подготовки российского вторжения сетью "БРСМ-нафта"

Народный депутат Михаил Бондар направил в СБУ запрос, где просит проверить возможное финансирование сетью АЗС "БРСМ-нафта" и ее владельцем Андреем Бибой подготовки российского вторжения и пророссийских инициатив в Украине. Об этом стало известно из сообщения со страницы народного депутата в Facebook, сообщает depo.ua.

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"Направил депутатский запрос в СБУ относительно проведения проверки возможного финансирования сетью АЗС "БРСМ-нафта" и ее владельцем Андреем Бибой подготовки российского вторжения на территорию Украины и пророссийских духовных, общественных и политических инициатив в Украине", — написал нардеп.

По словам Михаила Бондара, во время осуществления своих полномочий народного депутата Украины, из СМИ и от общественных активистов ему стало известно о причастности сети АЗС "БРСМ-нафта" и ее владельца Андрей Бибы к финансированию "партии Шария", деятельности церкви Московского патриархата, протестов против визита Вселенского патриарха Варфоломея. Также, нардеп отмечает, что в последнее время в российских СМИ выходили публикации в поддержку "БРСМ-нафта" и ее владельца, в приложении к запросу он приводит их скриншоты.

"Кроме того, следует отметить комплиментарные публикации, недавно появившиеся в СМИ страны-агрессора, где отмечают участие вышеупомянутой сети АЗС и ее владельца в финансировании действий, направленных на единство "русского мира", — пишет Бондар.

Народный депутат мотивирует необходимость проверки сети "БРСМ-нафта" и ее владельца тем, что из-за агрессивных действий России, признания "независимости" квази-республик на востоке Украины, введения российских войск на территорию Донбасса, Украина сейчас оказалась перед угрозой полномасштабного вторжения российской армии и возможных боевых действий на территории всей страны, а со стороны российских спецслужб ведется активная подрывная работа, чтобы дестабилизировать украинское общество изнутри.

"Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 15 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" прошу Вас: проверить информацию о финансировании сетью АЗС "БРСМ-нафта" и ее владельцем Андреем Бибой пророссийских духовных, общественных и политических инициатив в Украине, исследовать связи сети АЗС и ее владельца Андрея Бибы с центрами духовного и политического влияния, находящимися на территории государства-агрессора, проверить возможное содействие вышеупомянутой сети АЗС и ее владельца подготовке российского вторжения на территорию Украины", — написал Бондар в своем обращении.

Как сообщалось ранее, в декабре депутаты Тернопольского областного совета обратились в СБУ, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Министерство юстиции Украины, Антимонопольный комитет Украины относительно противоправной деятельности сети АЗС "БРСМ-нафта" и запрета "партии Шария".