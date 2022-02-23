Нардеп звернувся до СБУ перевірити факти фінансування підготовки російського вторгнення мережею "БРСМ-нафта"

Народний депутат Михайло Бондар надіслав до СБУ запит, де просить перевірити можливе фінансування мережею АЗС "БРСМ-нафта" та її власником Андрієм Бібою підготовки російського вторгнення та проросійських ініціатив в Україні. Про це стало відомо з повідомлення зі сторінки народного депутата у Facebook, повідомляє depo.ua.

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"Направив депутатський запит до СБУ, щодо проведення перевірки можливого фінансування мережею АЗС "БРСМ-нафта" та її власником Андрієм Бібою підготовки російського вторгнення на територію України та проросійських духовних, громадських та політичних ініціатив в Україні", — написав нардеп.

За словами Михайла Бондара, під час здійснення своїх повноважень народного депутата України, зі ЗМІ та від громадських активістів йому стало відомо про причетність мережі АЗС "БРСМ-нафта" та її власника Андрій Біби до фінансування "партії Шарія", діяльності церкви Московського патріархату, протестів проти візиту Вселенського патріарху Варфоломія. Також, нардеп відзначає, що останнім часом у російських ЗМІ виходили публікації на підтримку "БРСМ-нафта" та її власника, у додатку до запиту наведені їхні скріншоти.

"Окремо, слід відзначити компліментарні публікації, які нещодавно з’явились у ЗМІ країни-агресора, де відзначають участь вищезазначеної мережі АЗС та її власника у фінансуванні дій направлених на єдність "русского мира", — пише Бондар.

Народний депутат мотивує необхідність перевірки стосовно мережі "БРСМ-нафта" та її власника тим, що через агресивні дії Росії, визнання "незалежності" квазі-республік на сході України, введення російських військ на територію Донбасу, Україна зараз опинилась перед загрозою повномасштабного вторгнення російської армії і можливих бойових дій на території всієї країни, а зі сторони російських спецслужб ведеться активна підривна робота, аби дестабілізувати українське суспільство зсередини.

"Враховуючи викладене, керуючись ст. 15 Закону України "Про статус народного депутата України" прошу Вас: перевірити інформацію про фінансування мережею АЗС "БРСМ-нафта" та її власником Андрієм Бібою проросійських духовних, громадських та політичних ініціатив в Україні, дослідити зв’язки мережі АЗС та її власника Андрія Біби із центрами духовного та політичного впливу,що знаходяться на території держави-агресора, перевірити можливе сприяння вищезазначеної мережі АЗС та її власника підготовці російського вторгнення на територію України", — написав Бондар у своєму зверненні.

Як повідомлялось раніше, у грудні депутати Тернопільської обласної ради звернулись до СБУ, Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства юстиції України, Антимонопольного комітету України щодо протиправної діяльності мережі АЗС "БРСМ-нафта" та заборони "партії Шарія".