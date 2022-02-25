Группа народных депутатов обратилась к Зеленскому с открытым письмом

Внефракционные депутаты обращаются к главе государства с просьбой "незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния".

"Господин Президент! Уважаемые народные депутаты! Сегодня президент Российской Федерации В. Путин публично объявил о проведении военной операции на территории Украины. В эти часы на Донбассе идут бои, а на всей территории нашей страны по военным объектам нанесены ракетно-бомбовые удары. Дальнейшая эскалация военных действий может перерасти в настоящую катастрофу для всех сторон", — как сообщают Подробности, об этом депутат Вадим Новинский написал в Фейсбуке.

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По словам Новинского, "приходится констатировать: мирный переговорный процесс провален".

"Дипломатические споры о "формулах" и особенностях самоуправления в отдельных районах – теперь в прошлом. А в настоящем – воюющие многотысячные армии, угроза жизням наших соотечественников, а также города и села, предприятия и инфраструктура, памятники архитектуры и культурного наследия, которые могут быть принесены в жертву политическим амбициям под прикрытием патриотической риторик", — пишет депутат.

"В этой бойне не будет победителей. Миллионы наших сограждан стремятся к миру и к мирной, спокойной жизни.

И поэтому мы настаиваем на использовании всех возможностей для организации комплекса мер по защите человеческих жизней и деэскалации ситуации. Учитывая новые угрозы, действовать нужно немедленно. Не откладывая. Прежде всего, основные надежды сегодня возлагаются на государственническую мудрость и ответственность главы государства", — добавил депутат.

"Владимир Александрович! Обращаемся к Вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора. Сегодня очевидны неравные условия, отсутствие реальной помощи извне, комплекс ошибок, которые привели к настоящему положению дел. Речь идет о благоразумии, о сохранении человеческих жизней и о возможности сохранения самой государственности Украины. Уверен: Ваш шаг найдет поддержку со стороны депутатов Верховной Рады, местного самоуправления, бизнеса". — говорится в обращении.

"Также свой долг должен выполнить законодательный орган государства – Верховная Рада Украины. Немедленно необходимо сформировать уполномоченную депутатскую группу для проведения Стратегических Консультаций с обеими палатами Федерального Собрания Российской Федерации.

Необходимо говорить о немедленном прекращении боевых действий, о возможных путях и решениях по деэскалации ситуации, о новом прагматичном компромиссе. Считаем, что новые компромиссы и новые "формулы" еще возможны. Чтобы такой диалог состоялся, требуется и обращение Верховной Рады Украины к Федеральному Собранию РФ. Очень надеемся, что депутаты РФ, понимая всю тупиковость и трагичность ситуации, ее возможные катастрофические последствия для всех сторон, откликнутся на такую инициативу. И мы остановим движение и Украины, и России к пропасти.

Считаем, что если есть хоть один шанс из ста для прекращения братоубийственной бойни, его нужно использовать. Уверены, что такой шаг поддержит и все международное сообщество. Как сказано в Писании, "Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся Сынами Божьими", — говорится в обращении к президенту.

Народные депутаты:

Вадим Новинский, Виктория Гриб, Муса Магомедов, Дмитрий Шпенов, Андрей Аксенов, Дмитрий Шенцев, Сергей Магера.