Група народних депутатів звернулася до Зеленського з відкритим листом

Позафракційні депутати звертаються до глави держави з проханням "негайно розпочати переговори з президентом Російської Федерації щодо умов припинення кривавого протистояння".

"Пане Президенте! Шановні народні депутати! Сьогодні президент Російської Федерації В. Путін публічно оголосив про проведення військової операції на території України. У цей час на Донбасі йдуть бої, а на всій території нашої країни по військових об'єктах завдано ракетно-бомбових ударів. Подальша ескалація військових дій може перерости в справжню катастрофу для всіх сторін", — як повідомляють "Подробиці", про це депутат Вадим Новинський написав у Фейсбуці.

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За словами Новинського, "доводиться констатувати: мирний переговорний процес провалений".

"Дипломатичні суперечки про "формули" та особливості самоврядування в окремих районах – тепер у минулому. А тепер – воюючі багатотисячні армії, загроза життям наших співвітчизників, а також міста та села, підприємства та інфраструктура, пам'ятки архітектури та культурної спадщини, які можуть бути принесені в жертву політичним амбіціям під прикриттям патріотичної риторики", — пише депутат.

"У цій бійні не буде переможців. Мільйони наших співгромадян прагнуть миру і мирного, спокійного життя.

І тому ми наполягаємо на використанні всіх можливостей для організації комплексу заходів захисту людських життів та деескалації ситуації. З огляду на нові загрози діяти потрібно негайно. Не відкладаючи. Насамперед основні надії сьогодні покладаються на державницьку мудрість і відповідальність глави держави", — додав депутат.

"Володимире Олександровичу! Звертаємось до Вас із проханням негайно розпочати переговори з президентом Російської Федерації про умови припинення кривавого протистояння та укладання відповідного договору. Сьогодні очевидні нерівні умови, відсутність реальної допомоги ззовні, комплекс помилок, які призвели до справжнього стану справ. Йдеться про розсудливість, про збереження людських життів та про можливість збереження самої державності України. Упевнений: Ваш крок знайде підтримку з боку депутатів Верховної Ради, місцевого самоврядування, бізнесу", — йдеться у зверненні.

"Також свій обов'язок має виконати законодавчий орган держави – Верховна Рада України. Негайно необхідно сформувати уповноважену депутатську групу для проведення Стратегічних Консультацій з обома палатами Федеральних Зборів Російської Федерації.

Необхідно говорити про негайне припинення бойових дій, про можливі шляхи та рішення щодо деескалації ситуації, про новий прагматичний компроміс. Вважаємо, що нові компроміси та нові "формули" ще можливі. Щоб такий діалог відбувся, потрібне звернення Верховної Ради України до Федеральних Зборів РФ. Дуже сподіваємося, що депутати РФ, розуміючи всю безвихідь і трагічність ситуації, її можливі катастрофічні наслідки для всіх сторін, відгукнуться на таку ініціативу. І ми зупинимо рух і України, і Росії до прірви.

Вважаємо, якщо є хоч один шанс зі ста для припинення братовбивчої бійні, його потрібно використати. Упевнені, що такий крок підтримає і вся міжнародна спільнота. Як сказано в Писанні, "Блаженні миротворці, бо вони назвуться Синами Божими", — йдеться у зверненні до президента.

Народні депутати:

Вадим Новинський, Вікторія Гриб, Муса Магомедов, Дмитро Шпенов, Андрій Аксьонов, Дмитро Шенцев, Сергій Магера.