Виталий Кличко записал обращение к украинцам и опроверг слова о блокаде Киева

Мэр столицы поблагодарил за мужество жителей Ирпеня, Ворзеля, Бучи и Гостомеля и призвал не верить фейкам.

"Друзья! Дорогие киевляне! Сегодняшняя ночь снова будет сложной. Поэтому наши защитники готовятся оборонять столицу". — обратился к согражданам Виталий Кличко.

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[ + – ] Видеообращение мэра Киева Виталия Кличко к согражданам

"Киевлян я призываю провести эту ночь в укрытиях. Потому что враг сатанеет. Расстреливает мирные дома. Продолжает уничтожать нашу инфраструктуру. Хотя сам несет большие потери — и людские, и в военной технике. Потому что, похоже, россияне не ожидали такого отпора и такого духа украинских людей. И военных, и гражданских", — говорит Кличко в обращении.

"Наши воины бьются героически, — говорит мэр Киева. — Наши люди объединились, чтобы отстоять свою державу. Пытается орда прорваться и в Киев. Но наши жители готовятся дать отпор агрессору. Сегодня был на укреплениях, которые киевляне помогают возводить бойцам теробороны. Чтобы вражеское войско не попало в наш город, — рассказал Кличко. — Я хочу поддержать украинских бойцов и поблагодарить за выдержку жителей Ирпеня, Ворзеля, Бучи и Гостомеля. Где продолжаются отчаянные бои, потому что враг рвется в Киев. Держитесь! Вместе выстоим!" — заключил Виталий Кличко.

Отдельно в конце видеообращения мэр столицы опроверг появившуюся ранее информацию о том, что Киев якобы находится в блокаде и из него невозможно эвакуировать жителей. По словам Кличко, виноваты "российские интернет-издания".

До этого издание Associated Press опубликовало комментарий, в котором мэр столицы заявил, что Киев в блокаде и из него невозможно вывезти жителей. На русском языке комментарий Кличко разместил российский оппозиционный сайт "Медуза".