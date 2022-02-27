Віталій Кличко записав звернення до українців та спростував слова про блокаду Києва

Мер столиці подякував за мужність мешканцям Ірпеня, Ворзеля, Бучі та Гостомеля та закликав не вірити фейкам.

"Друзі! Дорогі кияни! Сьогоднішня ніч знову буде складною. Тому наші захисники готуються обороняти столицю". — звернувся до співгромадян Віталій Кличко.

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[ + – ] Відеозвернення мера Києва Віталія Кличка до співгромадян

"Кияни я закликаю провести цю ніч в укриттях. Тому що ворог сатаніє. Розстрілює мирні будинки. Продовжує знищувати нашу інфраструктуру. Хоча сам зазнає великих втрат — і людських, і у військовій техніці. Тому що, схоже, росіяни не очікували такої відсічі і такої духу українських людей. І військових, і цивільних", — каже Кличко у зверненні.

"Наші воїни б'ються героїчно, — каже мер Києва. — Наші люди об'єдналися, щоб відстояти свою державу. Намагається орда прорватися і до Києва. Але наші жителі готуються дати відсіч агресору. Сьогодні був на укріпленнях, які кияни допомагають зводити бійцям тероборони. Щоб військо не потрапило в наше місто, — розповів Кличко.— Я хочу підтримати українських бійців і подякувати за витримку мешканцям Ірпеня, Ворзеля, Бучі та Гостомеля. Де продовжуються відчайдушні бої, бо ворог рветься до Києва. — підсумував Віталій Кличко.

Окремо наприкінці відеозвернення мер столиці спростував інформацію, що з'явилася раніше, про те, що Київ нібито знаходиться в блокаді і з нього неможливо евакуювати жителів. За словами Кличка, винні "російські інтернет-видання".

До цього видання Associated Press опублікувало коментар, у якому мер столиці заявив, що Київ у блокаді і з нього неможливо вивезти мешканців. Російською мовою коментар Кличка розмістив російський опозиційний сайт "Медуза".