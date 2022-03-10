Рашистские фейки в Украине не пройдут: замглавы ОП записал видео с Банковой

Преступная власть России запускает фейки о том, что команда Президента Украины якобы покинула страну, что является абсолютной ложью. Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко опубликовал видео с улицы Банковой возле здания ОП, где сейчас работает Президент и его команда, пообещав делать такие видео как можно чаще.

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В своем обращении Кирилл Тимошенко рассказал, что одним из приоритетов украинской власти сейчас является эвакуация мирных жителей из самых горячих населенных пунктов через гуманитарные коридоры и налаживание логистики гуманитарной помощи.

Только за 9 марта было эвакуировано около 48 тыс. человек с трех направлений: Киевская область – 3,5 тыс. человек, Сумы – 43 тыс. человек и Энергодар – 1 тыс. человек.

Продолжается эвакуация десятков тысяч мирных людей из Харькова благодаря Укрзализныце и автобусам.

Параллельно идет работа по налаживанию доставок гуманитарных грузов в регионы, которые дают активный отпор оккупантам и больше всего пострадали от военного вторжения. В каждой области развернуты большие гуманитарные хабы, куда ежедневно прибывают около тысячи фур. Еще около 1200 тоннгумпомощи ежедневно перевозит Укрзализныця. Всего за 9 дней марта по железной дороге было перевезено 10500 тонн грузов.

"Спасибо за работу действительно крутой команде, которая этим занимается. Мы все вместе с Ириной Верещук, руководителями военных администраций, ГСЧС, Украинским Красным Крестом. А особенно хочу поблагодарить водителей. Именно водителей, которые вывозят мирное население. Те, кто выезжает на личном транспорте помните: сейчас пора помогать друг другу и это очень важно", — подчеркнул Кирилл Тимошенко.