Рашистські фейки в Україні не пройдуть: заступник керівника ОП записав відео з Банкової

Злочинна влада Росії запускає фейки про те, що команда Президента України нібито залишила країну, що є абсолютною брехнею. Заступник очільника Офісу Президента України Кирило Тимошенко опублікував відео з вулиці Банкової біля будівлі ОП, де зараз працює Президент і його команда, пообіцявши робити такі відео якомога частіше.

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У своєму зверненні Кирило Тимошенко розповів, що одним з пріоритетів української влади зараз є евакуація мирних жителів з найгарячіших населених пунктів гуманітарними коридорами та налагодження логістики гуманітарної допомоги.

Тільки за 9 березня було евакуйовано близько 48 тис. людей з трьох напрямків: Київська область — 3,5 тис. людей, Суми — 43 тис. людей і Енергодар — 1 тис. людей.

Продовжується евакуація десятків тисяч мирних людей з міста Харкова завдяки Укрзалізниці та автобусами.

Паралельно триває робота з налагодження доставок гуманітарних вантажів до регіонів, що дають активну відсіч окупантам та найбільше постраждали від військового вторгнення. У кожній області розгорнуті великі гуманітарні хаби, куди щодня прибувають близько тисячі фур. Ще близько 1200 тонн гумдопомоги щодня перевозить Укрзалізниця. Загалом за 9 днів березня залізницею було перевезено 10500 тонн вантажів.

"Дякуємо за роботу дійсно крутій команді, яка цим займається. Ми всі разом з Іриною Верещук, з керівниками військових адміністрацій, ДСНС, Українським Червоним Хрестом. А особливо хочу подякувати водіям. Саме тим водіям, які вивозять мирне населення. Ті, хто виїжджає на власному транспорті, пам’ятайте: зараз час допомагати один одному і це дуже важливо", — наголосив Кирило Тимошенко.