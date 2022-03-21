Признают ли Путина военным преступником? Сбор доказательств уже идет

Когда мы увидим Путина за решеткой и привлекут ли к ответственности военно-политическое окружение российского президента за полномасштабную войну в Украине.

Признают ли Путина военным преступником? Увидят ли украинцы на скамье подсудимых министра обороны Сергея Шойгу и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева? Накажет ли военный трибунал тех, кто отдавал приказы бомбить украинские города и убивать украинских мирных граждан? Хватит ли лидерам ведущих стран мира политической воли, чтобы инициировать международный трибунал?

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Такие вопросы украинское общество задает с первого дня полномасштабной войны.

Следователи Международного уголовного суда изучают ситуацию в Украине

В начале марта в Украину прибыла команда следователей вместе с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ахмадом Ханом. Заручившись поддержкой 39 стран, потребовавших от суда в Гааге найти и наказать тех, кто отдал приказ вести войну против Украины, они начали работу по расследованию военных преступлений, которые совершались на нашей территории, начиная с 2014 год до настоящего времени. По словам Владимира Зеленского, прокурор Карим Хан ознакомился с фотографиями разрушенного Мариуполя и других украинских городов, пострадавших от бомбежек российской армией и намерен собирать доказательства, чтобы в дальнейшем привлечь к ответственности виновных.

[ + – ] Украинские города после обстрелов [ + – ] Украинские города после обстрелов [ + – ] Украинские города после обстрелов [ + – ] Украинские города после обстрелов [ + – ] Украинские города после обстрелов [ + – ] Украинские города после обстрелов

Параллельно с этими событиями, 15 марта Сенат США единогласно одобрил резолюцию о проведении расследования в отношении президента России Владимира Путина за совершенные им и его окружением военные преступления в отношении Украины и призвал международные суды провести расследования.

"Эти злодеяния заслуживают расследования военных преступлений", – сказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер. А президент Байден заявил, что считает Путина военным преступником. Его слова повторил Госсекретарь США Энтони Блинкен. И хотя США не является стороной МУС, их голос имеет вес для международного сообщества.

Эксперты в разговоре с Фокусом отмечают, что впервые за восемь лет войны у Украины появились реальные шансы привлечь к ответственности виновных в совершении военных преступлениях на территории нашей страны. Благодаря политической воли почти 40 стран, Международный уголовный суд намерен провести расследование, в ходе которого обвинения могут предъявить Путину и его окружению. Если, конечно, на это хватит политической воли, ведь среди фигурантов международного уголовного суда, который существует с 2002 года, еще не было фигур такой величины, а среди тех, кого удалось привлечь к ответственности за совершение военных преступлений, в основном лидеры африканских стран.

Помимо политической воли, есть и чисто юридические препятствия, из-за которых процесс может забуксовать.

Первое — Украина по-прежнему не ратифицировала Римский устав, учрежденный Международным уголовным судом, хоть и признала юрисдикцию суда на своей территории.

Второе — даже если Путина или его окружения признают виновными, как говорила еще в 2020 году нынешняя замминистра обороны Анна Маляр: "Россия, согласно конституции, не выдает своих граждан международным судебным институциям". А вынести решение заочно суд не может, так как Россия с 2016 года не является стороной Международного уголовного суда, о чем недавно напомнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Судебный процесс — это долгая история и зависит от множества факторов и обстоятельств, — говорит Фокусу юрист-международник Виталий Хекало. — Если бы Украина ратифицировала Римский устав, мы могли бы напрямую общаться с международным судом, и это могло бы ускорить процесс расследования, а процедура была бы более эффективной. А так сейчас процесс какой-то происходит в Международном уголовном суде, есть вероятность, что, возможно, Путина и военно-политическое руководство страны, которое отдавало приказы, могут привлечь к ответственности. Но надо понимать, что суд в Гааге занят не только Украиной, они расследуют множество других незаконных конфликтов в разных странах, поэтому процесс может затянуться", — продолжает эксперт.

Важно

Дорога Путина в Гаагу. В поле зрения конкретные военные преступления и факт вооруженной агрессии

Стоит отметить, что Международный уголовный суд, который существует с 2002 года, дает не так много реальных примеров, когда руководителей стран, отдававших преступные приказы, удавалось привлечь к ответственности. Среди наиболее известных — дело экс-президента Демократической республики Конго Жан-Пьера Бемба. В 2006 году его приговорили к 18 годам тюрьмы за совершения военных преступлений за время его президентства. Бемба провел за решеткой 11 лет, после чего в 2018 году ему удалось выиграть апелляцию и выйти на свободу. Бывший президент Конго вернулся на родину, где продолжил заниматься политикой и потребовал от суда компенсацию в размере $69 млн.

[ + – ] Международный уголовный суд существует с 2002 года

При этом уголовный суд в Гааге — не единственный международный орган, способный привлечь к ответственности высшее руководство страны за совершение военных преступлений. Существует международный уголовный трибунал, который инициирует Совет безопасности ООН. Его особенность в принудительной юрисдикции. То есть все государства обязаны сотрудничать со следствием и передавать подозреваемых суду. Но про международный трибунал речи пока не идет, так как Россия по-прежнему остается членом Совбеза ООН.

Кого из президентов судили за военные преступления

Слободан Милошевич

Одним из громких процессов современности был гаагский Международный трибунал в 2002 году над экс-президентом бывшей Югославии и Сербии Слободаном Милошевичем. Его обвиняли в преступлениях против человечности, геноциде и военных преступлениях в период Боснийской и Косовской войн. Суд длился более четырех лет и 22 раза прерывался из-за слабого здоровья Милошевича. Приговор так и не вынесли, поскольку экс-президент в 2006 году скончался от инфаркта миокарда в следственном изоляторе Схевенингена.

Милошевич с самого начала отказался от услуг адвокатов, так как считал Гаагский трибунал незаконным. Он несколько раз во время заседаний выступал с речами против НАТО, обвиняя Альянс в военных преступлениях, унесших жизни гражданского населения. Милошевич утверждал, что НАТО использовали запрещенные виды вооружения и действовали в интересах албанцев.

Омар аль-Башир

Прошлым летом правительство Судана заявило, что готово экстрадировать бывшего президента Судана Омара аль-Башира в Гаагу для того, чтобы тот предстал перед Международным уголовным судом. В 2008 году Международный уголовный суд обвинил бывшего главу Судана в причастности к массовому убийству людей в ходе вооруженного конфликта в провинции Дарфур в период с 2003 по 2006 год и выписал ордер на арест действующего главы государства. По данным следствия, аль-Башир отправлял в Дарфур для подавления восстания отряды арабской конницы, которые совершали массовые убийства, сжигали жилища и занимались мародерством. По данным ООН, в Дафуре погибли около 300 тысяч человек. До 2019 года аль-Башир оставался президентом Судана. Его отправили в отставку в ходе военного переворота.