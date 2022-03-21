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Политика Российско-украинская война

Признают ли Путина военным преступником? Сбор доказательств уже идет

Серафима Таран
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Фото: скриншот | Украинцы надеются, что Международный уголовный суд в Гааге сумеет привлечь Путина к ответу

Когда мы увидим Путина за решеткой и привлекут ли к ответственности военно-политическое окружение российского президента за полномасштабную войну в Украине.

Признают ли Путина военным преступником? Увидят ли украинцы на скамье подсудимых министра обороны Сергея Шойгу и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева? Накажет ли военный трибунал тех, кто отдавал приказы бомбить украинские города и убивать украинских мирных граждан? Хватит ли лидерам ведущих стран мира политической воли, чтобы инициировать международный трибунал?

Такие вопросы украинское общество задает с первого дня полномасштабной войны.

Следователи Международного уголовного суда изучают ситуацию в Украине

В начале марта в Украину прибыла команда следователей вместе с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ахмадом Ханом. Заручившись поддержкой 39 стран, потребовавших от суда в Гааге найти и наказать тех, кто отдал приказ вести войну против Украины, они начали работу по расследованию военных преступлений, которые совершались на нашей территории, начиная с 2014 год до настоящего времени. По словам Владимира Зеленского, прокурор Карим Хан ознакомился с фотографиями разрушенного Мариуполя и других украинских городов, пострадавших от бомбежек российской армией и намерен собирать доказательства, чтобы в дальнейшем привлечь к ответственности виновных.

Украинские города после обстрелов
Украинские города после обстрелов
Украинские города после обстрелов
Украинские города после обстрелов
Украинские города после обстрелов
Украинские города после обстрелов
Украинские города после обстрелов
Украинские города после обстрелов
Украинские города после обстрелов
Украинские города после обстрелов
Украинские города после обстрелов
Украинские города после обстрелов
Украинские города после обстрелов
Украинские города после обстрелов
Украинские города после обстрелов
Украинские города после обстрелов
Украинские города после обстрелов
Украинские города после обстрелов

Параллельно с этими событиями, 15 марта Сенат США единогласно одобрил резолюцию о проведении расследования в отношении президента России Владимира Путина за совершенные им и его окружением военные преступления в отношении Украины и призвал международные суды провести расследования.

"Эти злодеяния заслуживают расследования военных преступлений", – сказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер. А президент Байден заявил, что считает Путина военным преступником. Его слова повторил Госсекретарь США Энтони Блинкен. И хотя США не является стороной МУС, их голос имеет вес для международного сообщества.

Эксперты в разговоре с Фокусом отмечают, что впервые за восемь лет войны у Украины появились реальные шансы привлечь к ответственности виновных в совершении военных преступлениях на территории нашей страны. Благодаря политической воли почти 40 стран, Международный уголовный суд намерен провести расследование, в ходе которого обвинения могут предъявить Путину и его окружению. Если, конечно, на это хватит политической воли, ведь среди фигурантов международного уголовного суда, который существует с 2002 года, еще не было фигур такой величины, а среди тех, кого удалось привлечь к ответственности за совершение военных преступлений, в основном лидеры африканских стран.

Помимо политической воли, есть и чисто юридические препятствия, из-за которых процесс может забуксовать.

  • Первое — Украина по-прежнему не ратифицировала Римский устав, учрежденный Международным уголовным судом, хоть и признала юрисдикцию суда на своей территории.
  • Второе — даже если Путина или его окружения признают виновными, как говорила еще в 2020 году нынешняя замминистра обороны Анна Маляр: "Россия, согласно конституции, не выдает своих граждан международным судебным институциям". А вынести решение заочно суд не может, так как Россия с 2016 года не является стороной Международного уголовного суда, о чем недавно напомнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Судебный процесс — это долгая история и зависит от множества факторов и обстоятельств, — говорит Фокусу юрист-международник Виталий Хекало. — Если бы Украина ратифицировала Римский устав, мы могли бы напрямую общаться с международным судом, и это могло бы ускорить процесс расследования, а процедура была бы более эффективной. А так сейчас процесс какой-то происходит в Международном уголовном суде, есть вероятность, что, возможно, Путина и военно-политическое руководство страны, которое отдавало приказы, могут привлечь к ответственности. Но надо понимать, что суд в Гааге занят не только Украиной, они расследуют множество других незаконных конфликтов в разных странах, поэтому процесс может затянуться", — продолжает эксперт.

Важно
Дорога Путина в Гаагу. В поле зрения конкретные военные преступления и факт вооруженной агрессии

Стоит отметить, что Международный уголовный суд, который существует с 2002 года, дает не так много реальных примеров, когда руководителей стран, отдававших преступные приказы, удавалось привлечь к ответственности. Среди наиболее известных — дело экс-президента Демократической республики Конго Жан-Пьера Бемба. В 2006 году его приговорили к 18 годам тюрьмы за совершения военных преступлений за время его президентства. Бемба провел за решеткой 11 лет, после чего в 2018 году ему удалось выиграть апелляцию и выйти на свободу. Бывший президент Конго вернулся на родину, где продолжил заниматься политикой и потребовал от суда компенсацию в размере $69 млн.

Международный уголовный суд существует с 2002 года
Международный уголовный суд существует с 2002 года

При этом уголовный суд в Гааге — не единственный международный орган, способный привлечь к ответственности высшее руководство страны за совершение военных преступлений. Существует международный уголовный трибунал, который инициирует Совет безопасности ООН. Его особенность в принудительной юрисдикции. То есть все государства обязаны сотрудничать со следствием и передавать подозреваемых суду. Но про международный трибунал речи пока не идет, так как Россия по-прежнему остается членом Совбеза ООН.

Кого из президентов судили за военные преступления

Слободан Милошевич

Одним из громких процессов современности был гаагский Международный трибунал в 2002 году над экс-президентом бывшей Югославии и Сербии Слободаном Милошевичем. Его обвиняли в преступлениях против человечности, геноциде и военных преступлениях в период Боснийской и Косовской войн. Суд длился более четырех лет и 22 раза прерывался из-за слабого здоровья Милошевича. Приговор так и не вынесли, поскольку экс-президент в 2006 году скончался от инфаркта миокарда в следственном изоляторе Схевенингена.

Милошевич с самого начала отказался от услуг адвокатов, так как считал Гаагский трибунал незаконным. Он несколько раз во время заседаний выступал с речами против НАТО, обвиняя Альянс в военных преступлениях, унесших жизни гражданского населения. Милошевич утверждал, что НАТО использовали запрещенные виды вооружения и действовали в интересах албанцев.

Омар аль-Башир

Прошлым летом правительство Судана заявило, что готово экстрадировать бывшего президента Судана Омара аль-Башира в Гаагу для того, чтобы тот предстал перед Международным уголовным судом. В 2008 году Международный уголовный суд обвинил бывшего главу Судана в причастности к массовому убийству людей в ходе вооруженного конфликта в провинции Дарфур в период с 2003 по 2006 год и выписал ордер на арест действующего главы государства. По данным следствия, аль-Башир отправлял в Дарфур для подавления восстания отряды арабской конницы, которые совершали массовые убийства, сжигали жилища и занимались мародерством. По данным ООН, в Дафуре погибли около 300 тысяч человек. До 2019 года аль-Башир оставался президентом Судана. Его отправили в отставку в ходе военного переворота.