Исключение из СПЧ — только первый шаг. Как нейтрализовать Россию в ООН

Генеральная ассамблея ООН отстранила Россию от участия в Совете ООН по правам человека. "За" проголосовали 93 страны, против – 24, воздержались – 58. Отныне Россия не будет давать оценку ситуации в сфере прав человека. Эксперты называют этот шаг символическим и политическим.

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Совет ООН по правам человека – специальный орган в системе ООН. Его создали в 2006 году, в состав входят 47 государств-членов, все остальные имеют статус наблюдателя. Резолюции Совета носят рекомендательный характер, то есть не обязательны к исполнению. А значит, на первый взгляд может показаться, что исключение россии не лишает ее важного инструмента воздействия. Но есть нюансы.

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Ныне большинство экспертов называют этот шаг важным и смелым, особенно если вспомнить о возможных реформах ООН. Об этом, в частности, в комментарии для Фокуса говорит юрист-международница Екатерина Бусол.

Кто проголосовал за исключение России из СПЧ, а кто воздержался

"Для меня голосование было интересно с учетом статьи на сайте РИА "Новости" политтехнолога Тимофея Сергейцева о "перевоспитании украинцев", "деукраинизации", – отмечает Бусол. – В нем он утверждал, что России Европа вообще не нужна. Россия пыталась спасти ценности старой Европы, но это не удалось. И потому она, кроме того, что "спасает" Украину, будет спасать бывшие колонии Запада, которые так же "пострадали от него". И мы видим, что в приоритете – страны Латинской Америки и Африки. За счет них она обычно набирает себе голоса поддержки".

Но не в этот раз.

"Несмотря на отношения с бывшими колониями, многие государства, которые сами страдают от вооруженных конфликтов (Мексика, Эль-Сальвадор), не поддержали Россию, а воздержались. Также важен нейтралитет Индии. Это хороший сигнал", – добавляет Бусол.

Во-первых, действия России в Буче, Гостомеле, Мариуполе настолько ужасны, что даже ее бывшие союзники если не открыто выступают против нее, то воздержались. То есть речь о тех странах, которые Россия специально настраивает против их бывших метрополий. И это несмотря на то, что накануне голосования Россия предупреждала, что голосование за ее исключение будет рассматриваться как политический акт недружественного отношения к ней.

Во-вторых, важно не забывать, что ранее Совет ООН по правам человека смог запустить работу Комиссии по установлению фактов нарушений относительно Украины. И ее членами стали три авторитетных эксперта, в частности, Пабло де Графф – первый спецдокладчик ООН по переходному правосудию и Эрик Мезе – экспрезидент Международного уголовного трибунала по Руанде, судья Верховного суда Норвегии. И это надежда на эффективную работу.

"Также стоит напомнить, что именно Совет ООН по правам человека управляет механизмом, который многие украинские юристы-международники, правозащитники хотели бы запустить для Украины. Именно она назначает специальных докладчиков, в частности по ситуации в определенной стране", – говорит Бусол.

То есть, Россия не сможет участвовать в дискуссиях и формировании многочисленных отчетов и докладов о нарушениях прав человека по всему миру, в частности в вооруженных конфликтах. А это значит, что Москву лишили еще одной площадки для выступлений.

Следующий шаг. Как исключить Россию из Совета безопасности ООН

"Конечно, многим украинцам хотело бы сильных действий сразу. Но несмотря на отсутствие на первый взгляд таких, шаг ООН важен. За всю историю Совета по правам человека только второе государство исключается из его состава. Первой была Ливия. И это первый случай, когда исключили постоянного члена Совбеза ООН", – отмечает Екатерина Бусол.

Из самого же Совбеза ООН исключить Россию довольно сложно. Даже несмотря на то, что все понимают, насколько вредна ее блокирующая роль — как в случае блокирования создания трибунала по МН17 и передачи дел по Сирии в Международный уголовный суд в Гааге.

Однако сейчас есть повод ее реформировать.

Во-первых, можно развить сомнения, почему Россия заняла место постоянного члена.

А во-вторых, если Совет не может выполнять свои обязанности по поддержанию мира и безопасности, то они должны быть переданы Генеральной Ассамблее ООН, где легче голосовать и преодолевать право вето. И дискуссии об этом ведутся не только среди политиков, но и юристов-международников.

"В ООН проходят тектонические изменения даже на уровне дискуссий. Поэтому символические шаги имеют большое значение", – убеждена юрист.

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