Как Гаага может остановить Путина?

Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить военные действия на территории Украины. Это предварительное решение, но обязательное для исполнения.

16 марта 2022 года Международный суд ООН объявил вердикт о временных мерах по делу "Украина против РФ" по обвинениям в геноциде. Накануне, 26 февраля, через двое суток после начала полномасштабного вторжения российских войск, Украина просила его приказать России остановить военные действия на украинской территории. Ходатайство было подано в рамках иска о нарушении Россией "Конвенции о геноциде" 1948 года. На такой шаг Украина решилась, поскольку осознает: международные судебные процессы могут длиться годами, но "прекратить кровавую войну – это тот результат, который Украине нужен немедленно", поэтому она и инициировала срочную процедуру принятия временных мер.

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Первые слушания прошли 7 марта. На следующий день свою позицию должна была представлять Россия, но ее представители не явились, назвал иск "абсурдным".

В объявленном 16 марта решении отмечено: дело будет рассмотрено по существу – России отказано в его закрытии, а вооруженное нападение нельзя прикрывать обвинениями жертвы агрессии в геноциде, ведь никаких подтверждений заявлений России о геноциде на территории Украины суд не нашел.

Стоит напомнить, что Международный суд ООН (International Court of Justice, ТС ООН) – главный судебный орган ООН. Вместе с Совбезом является уставным органом Организации Объединенных Наций. Он разрешает споры между государствами, а не физическими лицами.

Позиция суда

Суд отметил: вопрос срочный и дальнейшие военные операции могут повлечь непоправимые трагические последствия для гражданского населения, а так называемая "специальная военная операция" России уже вызвала огромное количество жертв среди гражданского населения и гражданских объектов. В этой связи Международный суд ООН предписывает России выполнить временные меры.

Во-первых, немедленно остановить военные операции, начатые 24 февраля 2022 г. на территории Украины.

Во-вторых, обеспечить возможность для того, чтобы какие-либо военные или любые другие организации или лица, находящиеся под российским контролем, не продолжали военную операцию.

"За" проголосовали 13 судей, двое высказались против – представители России и Китая.

"Международный Суд свою функцию выполнил, – отмечает Николай Гнатовский, первый вице-президент Украинской ассоциации международного права. – Это измерение определяет политику и действия подавляющего большинства государств и международных организаций, их оценку ситуации, их поддержку Украины, их санкции против правонарушителя. Есть также политическое, военное, экономическое измерение. Решение о том, в какой мере можно применить силу против агрессора, и какую именно силу, будут принимать политики и военные. Юридические основания для этого усилены, в частности, приказом Международного суда ООН".

Проактивная позиция

Екатерина Бусол, юрист и специалист по международному гуманитарному праву, международному уголовному праву и правам человека, обращает внимание, что такой консервативный орган, как Международный суд ООН, обычно дает очень осторожные оценки, но сейчас он действовал если не с определенным судебным оптимизмом, то точно занял более активную позицию.

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"Во-первых, суд отметил, что осознает ответственность не только ООН, но и свои собственные обязательства в поддержании международного мира и безопасности. Во-вторых, он сделал важную аналитику по фактической дезинформации и манипулированию нарративами со стороны РФ. Суд указал, что сначала РФ отказалась участвовать в слушаниях.И это нормально, такие практики имели место. Это не делегитимизирует слушания, они все равно проходят. А потом Россия направила свою письменную позицию, в которой отметила, что их деятельность в Украине — это средства поддержки мира, акт самозащиты в соответствии с уставом ООН, который не связан с конвенцией о геноциде. И здесь важна политика суда, который указал, что может очень четко выбирать в рамках своего устава, на основе каких источников будет принимать свои решения, и который смотрел широко – обратив внимание на всю риторику России с 2014 года. Они приводили заявления разных лиц, в том числе и Путина".

Суд обратил внимание, что Следственный комитет РФ с 2014 года ведет дела по преступлениям геноцида, сослался на конкретные дела в отношении украинских военных и чиновников. То есть фактически заключил, что Россия делает только вид, что обвинения о геноциде – новая информация, на самом деле РФ спекулирует на этой теме уже восемь лет.

"Думаю, для России было сюрпризом, что все заявления России и ее высокопоставленных чиновников учитываются. Фактически суд сказал, что Россия прикрывается заявленным правом на самооборону", – говорит юрист.

И важно – суд четко дал сигнал, что в ситуации с Украиной вероятные ужасы – обстрел гражданской инфраструктуры, большой поток беженцев, большая смертность среди гражданского населения могут быть основанием для более широких мер, чем даже просила Украина.

"Это свидетельствует, что суд не просто аморфный институт. А ситуация в Украине настолько нетипична, что угрожает западной цивилизации, которая считается защищенной. И такой консервативный институт стал проактивным", — добавляет Екатерина Бусол.

В случае игнорирования

Анна Юдковская, судья Европейского суда по правам человека, ссылаясь на румынскую коллегу Юлию Моток, отмечает, что, публикуя новости о приказе Международного суда, некоторые комментаторы ошибочно считали его невозможным для реализации. Якобы, согласно ст. 94 Устава ООН "если какая-либо из сторон не выполняет свои обязательства в соответствии с решением Суда, другая сторона может обратиться в Совет Безопасности ООН, который, если считает необходимым, может дать рекомендации или принять решение о мерах, которые необходимо предпринять исполнение решения суда".

Можно ожидать, что РФ как член Совбеза своим голосом заблокирует решение. А это может быть шагом к лишению России права вето вообще.

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"Еще одно использование права вето в очевидной ситуации "черное и белое" – это доказательство неправильных намерений России и ее преступной политики. Поэтому важно показать ветирование РФ и поддержку со стороны Китая", – отмечает Бусол.

Чем больше Россия злоупотребляет правом вето, тем сильнее будет шататься под ней кресло постоянного члена. Украина уже выразила сомнения в правомерности пребывания России в нем, как наследницы Советского Союза. В настоящее время работа Совбеза ООН заблокирована, что не может устраивать большинство членов организации.

"Потом вопрос перейдет в Генассамблею, и мы увидим неслыханные результаты для этого органа. Будет последняя капля, которая окончательно изменит архитектуру ООН. Лига наций не смогла остановить Гитлера и это стало ее концом. Если ООН не сможет остановить войну в Украине, это также перечеркнет эту организацию. У ООН будет возможность сохранить себя", – отмечает Юдковская. И этот вопрос может решаться в ближайшее время.

В ожидании окончательного решения

Как уже отмечалось, рассмотрение иска Украины – дело долгое. Но результаты будут ощутимы для России в любом случае, даже если она откажется выполнять решение суда.

К примеру, МС ООН уполномочен решать вопросы межгосударственных репараций — полного или частичного возмещения (по мирному договору или другим международным актам) государством, начавшим агрессивную войну, ущерба, причиненного государству, подвергшемуся нападению.

Эксперты говорят, что вопрос состоит в том, чтобы для Украины и мировой политики были соответствующие решения европейского правосудия и выработана правильная процедура реквизиции российского имущества и репараций за их счет. И если в дальнейшем будет положительное решение МС ООН по репарациям, которое Россия не будет выполнять, это будет хорошая точка давления на государства, чтобы разработать политики заморозки активов и распределения их на выплату репараций Украине как государству, и украинцам как конкретным потерпевшим (последний вариант — по решению Международного уголовного суда).

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