Россия знает слабое место Украины, – политический аналитик

По словам Марии Кучеренко, в Кремле поняли, что слабая сторона Украины — небезразличное отношения к собственным людям, чего нет в России, ведь там "бабы новых нарожают".

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Переговоры между Украиной и Россией фактически приостановлены. Все, о чем могут разговаривать представители двух стран – это гуманитарные вопросы. Но сейчас "зеленые коридоры" не работают, и очень сложно представить, что они заработают из оккупированных Херсона, Бердянска, Мелитополя, Волновахи. Вопрос обмена решается через другие механизмы. Пример тому – вывод из помещений комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя. Об этом эксперты рассказывают в большой статье Фокуса Переговоров не будет. Почему Украина перестала разговаривать с Россией.

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"Риск в том, что Россия привыкла манипулировать гуманитарными вопросами. Она говорит о пленных только для того, чтобы выйти на более широкий перечень вопросов, которые Россия хотела бы обсуждать, – говорит Мария Кучеренко, политический аналитик в комментарии Фокусу. – Россия как сторона конфликта поняли, где слабое место Украины – нам не безразличны наши люди. Это в России бабы новых нарожают, это в России нет тех, кто не вернулся с войны – они же свои потери скрывают. А для нас каждая смерть – трагедия, и если есть возможность разговаривать о спасении людей – Украина будет говорить".