Росія знає слабке місце України, – політична аналітикиня

За словами Марії Кучеренко, у Кремлі зрозуміли, що слабка сторона України — небайдуже ставлення до власних людей, чого немає в Росії, адже там "баби нових народять".

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Переговори між Україною і Росією фактично призупинено. Усе, про що можуть говорити представники двох країн, — це гуманітарні питання. Але зараз "зелені коридори" не працюють, і дуже важко уявити, що вони запрацюють з окупованих Херсона, Бердянська, Мелітополя, Волновахи. Питання обміну вирішується через інші механізми. Приклад тому — виведення з приміщень комбінату "Азовсталь" захисників Маріуполя. Про це експерти розповідають у великій статті Фокусу Переговорів не буде. Чому Україна перестала розмовляти з Росією.

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"Ризик у тому, що Росія звикла маніпулювати гуманітарними питаннями. Вона говорить про полонених лише для того, щоб вийти на ширший перелік питань, які Росія хотіла б обговорювати, — каже Марія Кучеренко, політична аналітикиня у коментарі Фокусу. — Росія як сторона конфлікту зрозуміли, де слабке місце України — нам не байдужі наші люди… Це в Росії баби нових народять, це в Росії немає тих, хто не повернувся з війни — вони ж свої втрати приховують… А для нас кожна смерть — трагедія, і якщо є можливість говорити про порятунок людей — Україна говоритиме".