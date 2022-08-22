"Мы тоже умеем рисовать": в МВД ответили на обвинения РФ в убийстве дочери Дугина (фото)

В ответ на появившееся в сети удостоверение НГУ на имя "убийцы" Дугиной, Антон Геращенко констатировал, что ФСБ России со своими беспочвенными обвинениями пробила очередное дно.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко отреагировал на фейк российской стороны о том, что Наталья Вовк — предполагаемая убийца дочери российского пропагандиста Дарьи Дугиной — проходила военную службу в полке "Азов". Об этом Геращенко написал на своей личной странице в Фейсбуке.

Напомним, что пропагандистские СМИ ранее показали якобы служебное удостоверение Натальи Вовк, которая полегенде россиян служила в подразделении НГУ.

"Наклепали в фоторедакторе фальшивых удостоверений Национальной гвардии и ну давай рассказывать ватникам сказки про то, что девушка с Украинской фамилией Вовк подложила бомбу под машину фашиствующей семейки Дугиных", — прокомментировал ситуацию Геращенко.

Он также добавил, что в Украине тоже хорошо умеют делать фотоколлажи.

Как подтверждение советник главы МВД Украины опубликовал фотошоп — "удостоверение" служащей в НГУ российской журналистки-пропагандистки Маргариты Симоньян.

При этом в "документе" были личные данные Симоньян, написанные от руки, и ее фотография в украинской военной форме.

[ + – ] "Удостоверение" служащей НГУ россиянки Маргариты Симоньян, сделанное в фотошопе

"Роспропаганда вместе с ФСБ пробила очередное дно", — резюмировал Геращенко.

Ранее "Азов" и Нацгвардия отреагировали на обвинения в убийстве Дугиной. Официальные представители военных заявили, что Наталья Вовк, которую ФСБ считают исполнительницей убийства дочери пропагандиста Александра Дугина, никогда не проходила службу в подразделении "Азов".

На обвинения российской стороны в убийстве дочери Александра Дугина уже отреагировал Офис президента Украины. Михаил Подоляк считает, что на самом деле Дугина стала разменной картой в борьбе российских спецслужб, которые сейчас придумывают новые фейки для дискредитации Украины на мировом пространстве.