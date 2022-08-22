"Ми теж вміємо малювати": в МВС відповіли на звинувачення РФ у вбивстві дочки Дугіна (фото)

У відповідь на посвідчення НГУ, що з'явилося в мережі, на ім'я "вбивці" Дугіної, Антон Геращенко констатував, що ФСБ Росії зі своїми безпідставними звинуваченнями пробила чергове дно.

Радник глави МВС України Антон Геращенко відреагував на фейк російської сторони про те, що Наталія Вовк — передбачувана вбивця дочки російського пропагандиста Дар'ї Дугіної — проходила військову службу в полку "Азов". Про це Геращенко написав на своїй особистій сторінці у фейсбуці.

Нагадаємо, що пропагандистські ЗМІ раніше показали нібито службове посвідчення Наталії Вовк, яка за легендою росіян служила в підрозділі НГУ.

"Наклепали у фоторедакторі фальшивих посвідчень Національної гвардії і ну давай розповідати ватникам казки про те, що дівчина з українським прізвищем Вовк підклала бомбу під машину фашистької родини Дугіних", — прокоментував ситуацію Геращенко.

Він також додав, що в Україні також добре вміють робити фотоколажі.

Як підтвердження радник глави МВС України опублікував фотошоп — "посвідчення" російської журналістки-пропагандистки Маргарити Симоньян, яка служить в НГУ.

При цьому в "документі" були особисті дані Симоньян, написані від руки, та її фото в українській військовій формі.

[ + – ] "Посвідчення" росіянки Маргарити Симоньян, яка служить в НГУ, зроблене у фотошопі

"Роспропаганда разом із ФСБ пробила чергове дно", — резюмував Геращенко.

Раніше "Азов" і Нацгвардія відреагували на звинувачення у вбивстві Дугіної. Офіційні представники військових заявили, що Наталія Вовк, яку ФСБ вважають виконавицею вбивства дочки пропагандиста Олександра Дугіна, ніколи не проходила службу в підрозділі "Азов".

На звинувачення російської сторони в убивстві дочки Олександра Дугіна вже відреагував Офіс президента України. Михайло Подоляк вважає, що насправді Дугіна стала розмінною картою у боротьбі російських спецслужб, які зараз вигадують нові фейки для дискредитації України на світовому просторі.