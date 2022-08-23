Админресурс и давление на бюджетников: эксперт заявил, что так собирают голоса в поддержку Корбана

Сотрудников коммунальных предприятий и муниципальных органов Днепра заставляют подписывать петицию к президенту о возвращении гражданства бизнесмену.

Городские власти Днепра задействуют админресурс, чтобы собрать подписи под петицией к президенту в поддержку Геннадия Корбана. Информация об этом появилась в днепровских телеграмм-каналах – рассказал в своей колонке для сайта "site.ua" политолог Дмитрий Левусь.

"Оказывается, бюджетные организации города получили "разнарядку" собирать голоса в пользу Корбана. В чатах муниципальных органов, коммунальных предприятий людей "убедительно просят" поставить подписи под петицией. Все, кто сделал "правильный выбор", должны отписаться в чате", — отметил Левусь, ссылаясь на скриншоты, изложенные в соцсетях.

Политолог также привел данные блогеров о том, что указание поддержать Корбана по состоянию на 16 августа выполнило около 40% работников бюджетных организаций Днепра. Эксперт сравнил такие действия местных властей с временами Януковича.

"Это напоминает 2013-2014 годы, когда другие местные "царьки" – от "Партии регионов" – сгоняли бесправных людей с востока и юга Украины на киевский "Антимайдан", где использовали их как "подставки для флагов", – добавил Дмитрий Левусь.

Он также отметил, что на сайте Днепровского городского совета появилась пошаговая видеоинструкция по подписанию петиции, а на веб-страницах коммунальных СМИ – баннеры с призывами поддержать Корбана. Политолог напомнил, что ранее такие же грязные методы власти Днепра применяли, собирая подписи публичных лиц под открытым письмом к Владимиру Зеленскому в поддержку лишенного гражданства бизнесмена.

"Под обращением якобы подписалось более сотни человек – мэров украинских городов, предпринимателей, спортсменов, культурных деятелей. Журналисты позвонили некоторым из подписантов. По крайней мере, трое известных украинских спортсменов, а также – директор одного из коммунальных предприятий Днепра и ректор одного из университетов, — заявили, что ничего не подписывали. Имена людей просто использовали в грязной политической игре, даже не поставив их в известность. Так будто их действительно считают своей собственностью, своими "крепостными", — подчеркнул эксперт.

Дмитрий Левусь напомнил о расследовании журналистов "Бигус.инфо", которые в 2019 году называли Геннадия Корбана "теневым мэром" Днепра. По мнению политического аналитика, такая непрозрачность власти в регионах опасна с точки зрения возможного проникновения туда российской агентуры.

"Человек, который имеет реальные рычаги власти, при этом никому не подотчетен, к тому же замешан в коррупции, теневых схемах – это находка для вражеских спецслужб. В 2014 году часть таких местных "решал" в Донецкой и Луганщине стали опорой для российских оккупантов. И события этого года подтверждают это правило. Кем был еще в прошлом году гауляйтер Сальдо? Также одним из местных "решал" на Херсонщине, занимавшим скромную должность депутата горсовета".

Напомним, 22 июля днепровскому бизнесмену Геннадию Корбану было отказано во въезде в Украину и изъято паспорт на основании указа президента о прекращении его украинского гражданства. Днем ранее народный депутат Сергей Власенко обнародовал копию указа, в котором говорилось о лишении паспортов десяти человек, в частности – Геннадия Корбана, Игоря Коломойского и Вадима Рабиновича. У всех есть гражданства других государств, кроме украинского – считают в Офисе президента.

27 июля мэр Днепра Борис Филатов обнародовал открытое письмо президенту с требованием вернуть Корбану гражданство. В письме бизнесмен назван "председателем Штаба Территориальной обороны Днепра". Впоследствии СМИ обнародовали официальный ответ Регионального управления Сил ТрО "Восход", опровергшее то, что Геннадий Корбан занимает любые руководящие должности в ВСУ.

13 августа Борис Филатов призвал подписывать петицию на сайте президента "О пересмотре ошибочного решения и отмене Указа Президента Украины №502/2022 от 18 июля 2022 года по части прекращения гражданства Украины Корбана Геннадия Олеговича".