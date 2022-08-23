Адмінресурс і тиск на бюджетників: експерт заявив, що так збирають голоси на підтримку Корбана

Працівників комунальних підприємств і муніципальних органів Дніпра змушують підписувати петицію до президента про повернення громадянства бізнесмену.

Міська влада Дніпра задіює адмінресурс, щоб назбирати підписи під петицією до президента на підтримку Геннадія Корбана. Інформація про це з’явилась у дніпровських телеграм-каналах – розповів у своїй колонці для сайту "site.ua" політолог Дмитро Левусь.

"Виявляється, бюджетні організації міста отримали "рознарядку" збирати голоси на користь Корбана. У чатах муніципальних органів, комунальних підприємств людей "переконливо просять" поставити підписи під петицією. Всі, хто зробив "правильний вибір", мусять відписатися у чаті", – зазначив Левусь, посилаючись на скріншоти, викладені у соцмережах.

Політолог також навів дані блогерів про те, що вказівку підтримати Корбана станом на 16 серпня виконало приблизно 40% працівників бюджетних організацій Дніпра. Експерт порівняв такі дії місцевої влади з часами Януковича.

"Це нагадує 2013-2014 роки, коли інші місцеві "царки" – від "Партії регіонів" – зганяли безправних людей зі сходу та півдня України на київський "Антимайдан", де використовували їх як "підставки для прапорів", – додав Дмитро Левусь.

Він також зазначив, що на сайті Дніпровської міської ради з’явилась покрокова відеоінструкція з підписання петиції, а на веб-сторінках комунальних ЗМІ – банери з закликами підтримати Корбана. Політолог нагадав, що раніше такі ж брудні методи влада Дніпра застосовувала, збираючи підписи публічних осіб під відкритим листом до Володимира Зеленського на підтримку позбавленого громадянства бізнесмена.

"Під зверненням нібито підписалось більше сотні осіб – мерів українських міст, підприємців, спортсменів, культурних діячів. Журналісти зателефонували декотрим із "підписантів". Принаймні, троє відомих українських спортсменів, а також – директор одного з комунальних підприємств Дніпра та ректор одного з університетів, – заявили, що нічого не підписували. Імена людей просто використали у брудній політичній грі, навіть не поставивши їх до відома. Так ніби їх справді вважають свою власністю, своїми "кріпаками", – наголосив експерт.

Дмитро Левусь нагадав про розслідування журналістів "Бігус.інфо", які у 2019 році називали Геннадія Корбана "тіньовим мером" Дніпра. На думку політичного аналітика, така непрозорість влади у регіонах є небезпечною з точки зору можливого проникнення туди російської агентури.

"Людина, яка має реальні важелі влади, при цьому нікому не підзвітна, до того ж замішана у корупції, тіньових схемах – це знахідка для ворожих спецслужб. У 2014 році частина таких місцевих "рішал" на Донеччині та Луганщині стали опорою для російських окупантів. Та й події цього року підтверджують це правило. Ким був ще торік гауляйтер Сальдо? Також одним із місцевих "рішал" на Херсонщині, що обіймав скромну посаду депутата міськради".

Нагадаємо, 22 липня дніпровському бізнесмену Геннадію Корбану відмовили у в’їзді в Україну та вилучили паспорт на підставі указу президента про припинення його українського громадянства. Днем раніше народний депутат Сергій Власенко оприлюднив копію указу, в якому йшлося про позбавлення паспортів десятьох осіб, зокрема – Геннадія Корбана, Ігоря Коломойського та Вадима Рабіновича. У всіх окрім українського, є громадянства інших держав – вважають в Офісі президента.

27 липня мер Дніпра Борис Філатов оприлюднив відкритий лист до президента з вимогою повернути Корбану громадянство. У листі бізнесмена названо "головою Штабу Територіальної оборони Дніпра". Згодом ЗМІ оприлюднили офіційну відповідь Регіонального управління Сил ТрО "Схід", яке спростувало те, що Геннадій Корбан обіймає будь-які керівні посади у ЗСУ.

13 серпня Борис Філатов закликав підписувати петицію на сайті президента "Про перегляд помилкового рішення та скасування Указу Президента України №502/2022 від 18 липня 2022 року в частині припинення громадянства України Корбана Геннадія Олеговича".