"Слуги народа" должны наказать депутата Холодова за его прогулки по Вене – политический эксперт

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Партия "Слуга народа" обязана отреагировать на информацию о выезде народного депутата Андрея Холодова в австрийскую столицу во время военного положения в Украине. Это подчеркивает политический эксперт Алексей Голобуцкий. Он напомнил, что с момента выхода журналистского расследования о "венских каникулах" Холодова прошла уже неделя.

"Что народный депутат делает во время войны в Вене? И почему нет реакции от партии или фракции "Слуга народа"?" — пишет Голобуцкий в Facebook.

Политический эксперт считает, что руководство "Слуги народа" обязано потребовать от Холодова публичных объяснений его действий, предоставления украинскому народу информации об обстоятельствах выезда за границу, а также проинформировать о количестве пропущенных дней на рабочем месте в парламенте.

"В случае если это не будет сделано или будет сделано "на отцепись" — предоставить жесткую политическую оценку действиям Холодова, публично осудить его действия, прекратить депутатские полномочия "бойца венского батальона" и извиниться за него перед украинским народом. Время лукавства прошло", — пишет Голобуцкий.

Он также напомнил, что когда в августе журналисты обнаружили элитных "беженцев" – народных депутатов Столара, Абрамовича, Суркиса – на Лазурном побережье, то была хоть какая-то реакция. ДБР тогда приступило к проверке обстоятельств пересечения границы всех "героев", а в Раде был депутатский запрос в адрес спикера "о нарушении дисциплины и норм депутатской этики" и о досрочном прекращении полномочий народных депутатов.

"А здесь молчок. Депутат на спецзадании? Из сюжета, где он разгуливает с семьей, – не похоже", — отметил Голобуцкий.

Напомним, накануне журналисты "Украинской правды" обнаружили в Вене места жительства политиков, покинувших Украину на фоне полномасштабной войны против России. Среди них глава Конституционного суда Александр Тупицкий, бывший народный депутат Евгений Мураев, а также действующий депутат Андрей Холодов.

Холодов был в Вене, когда Верховная Рада проводила заседания.