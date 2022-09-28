"Слуга народу" має покарати депутата Холодова за його прогулянки по Відні – політичний експерт

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Партія "Слуга народу" зобов'язана відреагувати на інформацію про виїзд народного депутата Андрія Холодова до австрійської столиці у час воєнного стану в Україні. На цьому наголошує політичний експерт Олексій Голобуцький. Він нагадав, що з часу виходу журналістського розслідування про "віденські канікули" Холодова пройшов уже тиждень.

"Що народний депутат робить під час війни у Відні? І чому немає реакції від партії чи фракції "Слуга народу"?", — пише Голобуцький у Facebook.

Політичний експерт вважає, що керівництво "Слуги народу" зобов'язане вимагати від Холодова публічних пояснень його дій, надання українському народу інформації про обставини виїзду за кордон, а також поінформувати про кількість пропущених днів на робочому місці у парламенті.

"У разі якщо цього не буде зроблено або буде зроблено "на відчепись" – надати жорстку політичну оцінку діям Холодова, публічно засудити його дії, припинити депутатські повноваження "бійця віденського батальйону" і вибачитися за нього перед українським народом. Час лукавства минув", — пише Голобуцький.

Він також нагадав, що коли у серпні журналісти виявили елітних "біженців" – народних депутатів Столара, Абрамовича, Суркіса – на Лазурному узбережжі, то була хоча б якась реакція. ДБР тоді розпочало перевірку обставин перетину кордону всіх "героїв", а в Раді був депутатський запит на адресу спікера "про порушення дисципліни та норм депутатської етики" і про дострокове припинення повноважень народних депутатів.

"А тут мовчок. Депутат на спецзавданні? Із сюжету, де він розгулює із сім'єю, – не схоже", — зазначив Голобуцький.

Нагадаємо, напередодні журналісти "Української правди" знайшли у Відні місця проживання політиків, які залишили Україну на тлі повномасштабної війни проти Росії. Серед них голова Конституційного суду Олександр Тупицький, колишній народний депутат Євген Мураєв, а також чинний депутат Андрій Холодов.

Холодов був у Відні, коли Верховна Рада проводила засідання.