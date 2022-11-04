Жеваго во время войны закупил на свою фирму 4 новых Mercedes-Benz G500, - СМИ

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Аффилированная к олигарху компания ООО "СКН" "Современная коммерческая недвижимость" в мае-июле зарегистрировала 4 Mercedes-Benz G500 года выпуска 2022 года. Об этом пишет "ТСН", ссылаясь на информацию из открытых баз данных.

В этом же сообщении опубликовано видео с украинским военным из Херсонского направления, который обратился к Константину Жеваго с требованием передать автомобили на нужды ВСУ.

"Для контрнаступления нам критически не хватает автомобилей. Зато известный олигарх загоняет под "нулевое растаможивание" 4 бронированных "гелика", но забывает их передать. Обращаюсь в Жеваго, если ты очень сильно занят на отдыхе в Монако, то мы с ребятами можем подъехать", — резюмировал военнослужащий.

Напомним, "Украинская правда" разыскала беглого олигарха Константина Жеваго в Монако на собственной яхте под названием "Z".