Жеваго під час війни закупив на свою фірму 4 нових Mercedes-Benz G500, - ЗМІ

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Афільована до олігарха компанія ТОВ "СКН" "Сучасна комерційна нерухомість" у травні–липні зареєструвала 4 Mercedes-Benz G500 року випуску 2022.Про це пише "ТСН", посилаючися на інформацію з відкритих баз даних.

В цьому ж дописі опубліковане відео з українським військовим з Херсонського напряму, який звернувся до Костянтина Жеваго з вимогою передати автомобілі на потреби ЗСУ.

"Для контрнаступу нам критично не вистачає автомобілів. Натомість відомий олігарх заганяє під "нульове розмитнення" 4 броньованих "геліки", але забуває їх передати. Звертаюся до Жеваго, якщо ти дуже сильно зайнятий на відпочинку в Монако, то ми з хлопцями можемо під’їхати", — резюмував військовослужбовець.

Нагадаємо, "Українська правда" розшукала біглого олігарха Костянтина Жеваго у Монако на власній яхті з назвою "Z".