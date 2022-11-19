Международные СМИ о войне в Украине: как может измениться ситуация после выборов в США и перемен на фронте

Международные СМИ часто концентрируют внимание на факторах, которые могут повлиять на помощь Запада Украине.

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Тема войны Российской Федерации против Украины продолжает оставаться актуальной уже многие месяцы. Однако международные СМИ часто концентрируют внимание на факторах, которые могут повлиять на помощь Запада Украине. Некоторые события могут привести к существенным изменениям в поддержке.

Об этом пишет издание Цензор.НЕТ со ссылкой на мнение аналитика Ивана Верстюка и с помощью сервиса мониторинга LetsData. Как отмечается, одной из важных новостей в последние недели являются выборы в сенат США. Пока там продолжают все больше голосов набирать республиканцы, что вызывает мнения об уменьшении поддержки Украины.

Известная газета Wall Street Journal, в частности, обращает внимание на то, что выборы в США касаются именно внутренней жизни страны и не предусматривает влияния на внешнюю политику. К тому же газета часто подчеркивает, что какие бы результаты ни были в результате голосования, Джо Байден, который является одной из центральных фигур помощи Украине от Запада, до сих пор остается американским президентом.

Однако они часто упоминают о политических фигурах, которые могут прийти на смену нынешнему лидеру США. К примеру, освещается вице-президент США во времена каденции Дональда Трампа Майк Пенс, который, вероятно, может баллотироваться в президенты на следующих выборах. Кроме него, упоминается фигура Марко Рубио, являющегося сенатором от штата Флорида. Он недавно получил мандат доверия от флоридского электората.

Газета также отмечает, что экс-президент США Дональд Трамп лишается своего влияния на американское общество, хотя есть много факторов, указывающих на противоположное. Его внешняя политика до сих пор довольно непонятна для граждан Соединенных Штатов, но он может отвечать внутренним ожиданиям.

В свою очередь Financial Times часто отмечает важность темы ядерного оружия. В британском обществе нарратив достаточно четкий — Россия не должна манипулировать этой темой и запугивать Украину.

Что касается экономических факторов, которые могут повлиять на Украину, то они отмечают замещение российских энергоресурсов. В центре внимания – Германия, которая сотрудничала с "Газпромом" и теперь реформирует энергетику. Под риском оказываются германские облигации, которые годами были очень надежным активом из-за профицитного бюджета страны. Потому правительство Шольца хочет увеличить налоги, а для Украины это положительный сигнал. Тем более что немецкое правительство недавно стало настоящим примером того, как радикально можно отказаться от российского газа и нефти.

Интернет-сайт Daily-Mail, хоть и не слишком влиятельный в британском обществе, но имеет огромную аудиторию, которую собирает, в том числе, через интернет-алгоритмы и "кликбейты". Они часто анализируют нынешнюю ситуацию в Украине с точки зрения личности Владимира Путина. Грубо говоря, Daily Mail расценивает его действия и заявления, называя "современным Сталиным". К тому же иногда они упоминают о других российских политиках и деятелях, например, о Шойгу, Суровикине или гауляйтерах оккупированных территорий.

Интернет-портал Yahoo также пишет новости и часто освещает войну в Украине. Политика портала основана на реализме. Они часто показывают видео- и фоторепортажи с поля боя ВСУ, где украинские воины изображены героями, которые скоро победят.

К тому же редакция часто упоминает о таких случаях, как заключение в России Бриттни Грайнер, американской баскетболистки. Это определенно усиливает антироссийские настроения в американском обществе.

Канадское издание "Globe and Mail" также освещает образ русского народа и Кремля. В своих материалах они намекают, что россиянам нельзя верить, им не рады ни в одной стране, они не понимают современной культуры, потому что малообразованы и т.д. Следует отметить, что Globe and Mail является ведущим изданием Канады.