Міжнародні ЗМІ про війну в Україні: як може змінитися ситуація після виборів у США та змін на фронті

Міжнародні ЗМІ часто зосереджують увагу на факторах, які можуть вплинути на допомогу Заходу Україні.

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Тема війни Російської Федерації проти України продовжує залишатися актуальною вже багато місяців. Однак міжнародні ЗМІ тепер часто концентрують увагу на факторах, які можуть вплинути на допомогу Заходу Україні. Деякі події можуть спричинити суттєві зміни у підтримці.

Про це пише видання Цензор.НЕТ з посиланням на думку аналітика Івана Верстюка та за допомогою сервісу моніторингу LetsData. Як зазначається, однією з важливих новин останніми тижнями є вибори в сенат США. Наразі там продовжують все більше голосів набирати республіканці, що викликає думки про зменшення підтримки України.

Відома газета "Wall Street Journal", зокрема, звертає увагу на те, що вибори в США стосуються саме внутрішнього життя країни і не передбачають впливу на зовнішню політику. До того ж газета часто наголошує, що хай би які результати були внаслідок голосування, Джо Байден, який є однією із центральних фігур допомоги Україні від Заходу, досі залишається американським президентом.

Однак вони часто згадують про політичних фігур, які можуть прийти на зміну нинішньому лідеру США. Наприклад, висвітлюється віцепрезидент США за часів каденції Дональда Трампа Майк Пенс, який, ймовірно, може балотуватися в президенти на наступних виборах. Крім нього, згадується постать Марко Рубіо, який є сенатором від штату Флорида. Він нещодавно отримав мандат довіри від флоридського електорату.

Газета також зазначає, що експрезидент США Дональд Трамп втрачає свій вплив на американське суспільство, хоча є багато факторів, які вказують на протилежне. Його зовнішня політика досі є доволі незрозумілою для громадян Сполучених Штатів, але він може відповідати внутрішнім очікуванням.

Зі свого боку "Financial Times" часто наголошує на важливості теми ядерної зброї. У британському суспільстві наратив доволі чіткий — Росія не має маніпулювати цією темою і залякувати Україну.

Щодо економічних факторів, які можуть вплинути на Україну, вони зазначають заміщення російських енергоресурсів. У центрі уваги — Німеччина, яка співпрацювала з "Газпромом" і тепер реформує енергетику. Під ризиком опиняються німецькі облігації, які роками були дуже надійним активом через профіцитний бюджет країни. Тому уряд Шольца хоче збільшити податки, а для України це позитивний сигнал. Тим паче, що німецький уряд нещодавно став справжнім прикладом того, як радикально можна відмовитися від російського газу та нафти.

Інтернет-сайт "Daily-Mail", хоч і не є надто впливовим у британському суспільстві, але має величезну аудиторію, яку збирає, зокрема, через інтернет-алгоритми і "клікбейти". Вони часто аналізують нинішню ситуацію в Україні з погляду на особистість Володимира Путіна. Грубо кажучи, "Daily Mail" розцінює його дії та заяви, називаючи "сучасним Сталіним". До того ж іноді вони згадають про інших російських політиків і діячів, наприклад, про Шойгу, Суровікіна або гауляйтерів окупованих територій.

Інтернет-портал "Yahoo" також пише новини і часто висвітлює війну в Україні. Політика порталу заснована на реалізмі. Вони часто показують відео- та фоторепортажі з поля битви ЗСУ, де українські воїни зображені героями, які скоро переможуть.

До того ж редакція часто згадує про такі випадки, як ув’язнення в Росії Бріттні Грінер, американської баскетболістки. Це безперечно посилює антиросійські настрої в американському суспільстві.

Канадське видання "Globe and Mail" також висвітлює образ російського народу і Кремля. У своїх матеріалах вони натякають, що росіянам не можна вірити, їм не раді в жодній країні, вони не розуміють сучасної культури, бо є малоосвіченими тощо. Слід зазначити, що "Globe and Mail" є провідним виданням Канади.