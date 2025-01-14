Без надбавок та премій: стало відомо, скільки заробив Зеленський за 2024 рік (документ)

Журналісти також з'ясували, скільки за минулий рік заробив Андрій Єрмак — він отримав більше за Зеленського.

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Заробітна плата президента України Володимира Зеленського за 2024 рік становить 336 тисяч гривень. Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит "24 каналу".

"Загальна сума заробітної плати Президента України Володимира Зеленського у 2024 році становила 336 тисяч гривень, з якої сплачено податки і збори у сумі 66 500 гривень", — зазначено в документі.

В ДУСі також підкреслили, що інших компонентів заробітної плати, зокрема надбавок та премій, президентові України не встановлено.

Заробітна плата Зеленського у 2024 Фото: 24 канал

Крім того, журналісти з'ясували, скільки у 2024 заробив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Загалом за 2024 рік на посту глави ОП Єрмак заробив 582 255,50 гривень. Протягом цього часу він сплатив податків на суму в 115 525,65 гривні", — йдеться у матеріалі.

Журналісти наголосили, що посадовий оклад Єрмака становить 121 270,63 гривні.

Нагадаємо, 9 січня народний депутат від фракції "Слуга народу" Анатолій Костюх порадив українцям із маленькими зарплатами змінити роботу.

7 січня голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна повідомила, що гендиректору "Укрпошти" щомісяця платять понад 1,5 мільйона гривень.