Без надбавок и премий: стало известно, сколько заработал Зеленский за 2024 год (документ)

Журналисты также выяснили, сколько за прошлый год заработал Андрей Ермак — он получил больше Зеленского.

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Заработная плата президента Украины Владимира Зеленского за 2024 год составляет 336 тысяч гривен. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос "24 канала".

"Общая сумма заработной платы Президента Украины Владимира Зеленского в 2024 году составила 336 тысяч гривен, с которой уплачены налоги и сборы в сумме 66 500 гривен", — указано в документе.

В ГУД также подчеркнули, что других компонентов заработной платы, в частности надбавок и премий, президенту Украины не установлено.

Заработная плата Зеленского в 2024 году Фото: 24 канал

Кроме того, журналисты выяснили, сколько в 2024 заработал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Всего за 2024 год на посту главы ОП Ермак заработал 582 255,50 гривен. В течение этого времени он уплатил налогов на сумму в 115 525,65 гривны", — говорится в материале.

Журналисты отметили, что должностной оклад Ермака составляет 121 270,63 гривны.

Напомним, 9 января народный депутат от фракции "Слуга народа" Анатолий Костюх посоветовал украинцам с маленькими зарплатами сменить работу.

7 января глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила, что гендиректору "Укрпочты" ежемесячно платят более 1,5 миллиона гривен.