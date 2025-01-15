Міненерго звинуватило Железняка в брехні про зростання тарифів і ХАЕС: що відповів нардеп

Українці у 2025 році сплатять 60 млрд грн через зростання тарифів на світло, заявив нардеп Ярослав Железняк. З його слів, за ці гроші будуватимуть енергоблоки ХАЕС. З оцінками нардепа не погодились в Міненерго.

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У Telegram відбувся віртуальний діалог через зростання тарифів на електроенергію, яке, ймовірно, може бути пов'язане з витратами на будівництво нових блоків Хмельницької АЕС. Діалог відбувся між чиновниками Міністерства енергетики та народним депутатом "Голосу" Ярослава Железняка. Міненерго звинуватило Железняка у брехні про тарифи. У відповідь той заявив, що сказав все правильно і це підтверджується дописом відомства. Аргументи нардепа з'явились у його Telegram-каналі.

Зростання тарифів — позиція Железняка

Нардеп проаналізував коментар Міненерго, у якому назвали брехнею його заяву про зростання тарифів та будівництво нових енергоблоків ХАЕС. Він звернув увагу на тезу про те, що блоки будуть фінансуватись "власними коштами" НАЕК "Енергоатом". Тим часом "власні кошти" — це гроші, отримані з населення як оплата електроенергії. Політик нагадав, що у 2024 році ці тарифи зросли на 70%: ними мали начебто компенсувати будівництво захисту від ракет РФ та відновлення від ударів. З його слів, ні перше, ні друге не робилось, тобто ці кошти закладались на енергоблоки.

"Міненерго разом з Енергоатомом намагається всіх обдурити, розповідаючи, що блоки з підвищення тарифу не фінансуються, хоча фактично це так і є", — написав Железняк.

Також політик повідомив, що завдяки зростанню тарифів у 2024 році з громадян отримали 30 млрд грн, а у наступні роки отримуватись щоразу по 60 млрд грн.

Зростання тарифів - Железняк про заяви Міненерго та ХАЕС

Що заявили в Міненерго про зростання тарифів та ХАЕС

Після публікації Железняка, опублікували нову заяву. На думку автора допису в каналі Міненерго, "Ярослав Железняк фактично визнав, що раніше брехав". Зауважується два пункти. По-перше, він раніше начебто говорив про зростання тарифів у минулому, а тепер говорить про майбутнє. По-друге, він говорить не правду про відсутність наслідків ударів РФ: ці наслідки є і енергетики з ними борються.

Зростання тарифів - спростування Міненерго 15 січня Фото: Скриншот Зростання тарифів - Міненерго про обвинувачення Железняка Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про заяву Міненерго, оприлюднену 15 січня. Заява присвячені трьом питанням: зростанню тарифів на світло, будівництву нових енергоблоків ХАЕС, поведінці Железняка. Спершу у дописі пояснили, що тарифи для населення підіймати не будуть, оскільки мають інші джерела для фінансування енергоблоків. Потім зауважили, що нові блоки, навпаки, зменшать тарифи. Врешті підсумували, що нардеп просто не цікавиться питанням, оскільки не прийшов на зустріч з міністром, яка відбулась напередодні.

Нагадуємо, в ніч на 15 січня ЗС РФ запустили по Україні 40 ракет різних типів: в НЕК "Укренерго" повідомили про превентивні відключення, а в НАК "Нафтогазі" — про загрозу газовій інфраструктурі.