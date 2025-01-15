Минэнерго обвинило Железняка во лжи о росте тарифов и ХАЭС: что ответил нардеп

Украинцы в 2025 году заплатят 60 млрд грн из-за роста тарифов на свет, заявил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, за эти деньги будут строить энергоблоки ХАЭС. С оценками нардепа не согласились в Минэнерго.

Related video

В Telegram состоялся виртуальный диалог из-за роста тарифов на электроэнергию, который, вероятно, может быть связан с затратами на строительство новых блоков Хмельницкой АЭС. Диалог состоялся между чиновниками Министерства энергетики и народным депутатом "Голоса" Ярослава Железняка. Минэнерго обвинило Железняка во лжи о тарифах. В ответ тот заявил, что сказал все правильно и это подтверждается сообщением ведомства. Аргументы нардепа появились в его Telegram-канале.

Рост тарифов — позиция Железняка

Нардеп проанализировал комментарий Минэнерго, в котором назвали ложью его заявление о росте тарифов и строительство новых энергоблоков ХАЭС. Он обратил внимание на тезис о том, что блоки будут финансироваться "собственными средствами" НАЭК "Энергоатом". Между тем "собственные средства" — это деньги, полученные с населения как оплата электроэнергии. Политик напомнил, что в 2024 году эти тарифы выросли на 70%: ими должны были якобы компенсировать строительство защиты от ракет РФ и восстановление от ударов. По его словам, ни первое, ни второе не делалось, то есть эти средства закладывались на энергоблоки.

"Минэнерго вместе с Энергоатомом пытается всех обмануть, рассказывая, что блоки по повышению тарифа не финансируются, хотя фактически это так и есть", — написал Железняк.

Также политик сообщил, что благодаря росту тарифов в 2024 году с граждан получили 30 млрд грн, а в последующие годы будут получать каждый раз по 60 млрд грн.

Рост тарифов — Железняк о заявлениях Минэнерго и ХАЭС

Что заявили в Минэнерго о росте тарифов и ХАЭС

После публикации Железняка, опубликовали новое заявление. По мнению автора сообщения в канале Минэнерго, "Ярослав Железняк фактически признал, что ранее врал". Отмечается два пункта. Во-первых, он ранее якобы говорил о росте тарифов в прошлом, а теперь говорит о будущем. Во-вторых, он говорит не правду об отсутствии последствий ударов РФ: эти последствия есть и энергетики с ними борются.

Рост тарифов — опровержение Минэнерго 15 января Фото: Скриншот Рост тарифов — Минэнерго об обвинениях Железняка — Минэнерго Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о заявлении Минэнерго, обнародованном 15 января. Заявление посвящены трем вопросам: росту тарифов на свет, строительству новых энергоблоков ХАЭС, поведению Железняка. Сначала в заметке объяснили, что тарифы для населения поднимать не будут, поскольку имеют другие источники для финансирования энергоблоков. Затем отметили, что новые блоки, наоборот, уменьшат тарифы. Наконец подытожили, что нардеп просто не интересуется вопросом, поскольку не пришел на встречу с министром, которая состоялась накануне.

Напоминаем, в ночь на 15 января ВС РФ запустили по Украине 40 ракет разных типов: в НЭК "Укрэнерго" сообщили о превентивных отключениях, а в НАК "Нафтогазе" — об угрозе газовой инфраструктуре.