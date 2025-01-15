Никакого повышения тарифов: Минэнерго ответило на ложные заявления относительно ХАЭС

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Министерство энергетики Украины выступило с заявлением, в котором опровергло дезинформацию, распространенную народным депутатом Ярославом Железняком. В министерстве подчеркнули, что проект достройки энергоблоков Хмельницкой АЭС не предусматривает повышение тарифов на электроэнергию для населения.

Как отмечают в ведомстве, финансирование проекта будет осуществляться исключительно за счет коммерческих кредитов и собственных средств "Энергоатома". Никакого бюджетного финансирования или роста тарифов из-за реализации этого проекта не предвидится. Наоборот, увеличение доли дешевой атомной энергии позволит поддерживать доступные тарифы для потребителей.

Министр энергетики Герман Галущенко на специальной встрече с народными депутатами подробно представил планы достройки ХАЭС. Однако, как сообщили в министерстве, Ярослав Железняк не принял участия в этой встрече, поэтому его заявления являются безосновательными и необоснованными.

В Минэнерго считают, что попытки распространения манипулятивной информации противоречат национальным интересам и подрывают доверие к важным энергетическим проектам. Ведомство выразило благодарность всем депутатам, которые присоединились к обсуждению, и заверило, что готово предоставить исчерпывающие разъяснения по всем ключевым вопросам в сфере энергетики.