Жодного підвищення тарифів: Міненерго відповіло на неправдиві заяви щодо ХАЕС

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Міністерство енергетики України виступило із заявою, у якій спростувало дезінформацію, поширену народним депутатом Ярославом Железняком. У міністерстві підкреслили, що проєкт добудови енергоблоків Хмельницької АЕС не передбачає підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Як зазначають у відомстві, фінансування проєкту здійснюватиметься виключно за рахунок комерційних кредитів та власних коштів "Енергоатому". Жодного бюджетного фінансування чи зростання тарифів через реалізацію цього проєкту не передбачається. Навпаки, збільшення частки дешевої атомної енергії дозволить підтримувати доступні тарифи для споживачів.

Міністр енергетики Герман Галущенко на спеціальній зустрічі з народними депутатами детально представив плани добудови ХАЕС. Проте, як повідомили у міністерстві, Ярослав Железняк не взяв участі у цій зустрічі, тому його заяви є безпідставними та необґрунтованими.

У Міненерго вважають, що спроби поширення маніпулятивної інформації суперечать національним інтересам та підривають довіру до важливих енергетичних проєктів. Відомство висловило вдячність усім депутатам, які долучилися до обговорення, та запевнило, що готове надати вичерпні роз’яснення з усіх ключових питань у сфері енергетики.