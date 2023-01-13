Главный шаг на пути в ЕС. Судебная реформа проведена или удачно имитирована?

Работа Высшего совета правосудия разблокирована. А это означает, что еще одно из ключевых требований международных партнеров на пути к европейской интеграции Украина выполнила. Фокус разобрался: почему это решение правильное по форме и чем опасно по содержанию.

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Для начала надо отметить, что судебная реформа – одна из тех реформ, которой международные партнеры уделяют большое внимание. В частности, она в числе первых в списке на пути к европейской и евроатлантической интеграции. Об этом не раз говорили как в представительстве ЕС в Украине, так и послы стран "Большой семерки". Недавно в Офис президента последние передали новые рекомендации по поводу реформ, в которых указали, что судебная реформа является для них приоритетом.

В то же время в Украине с реформой судебной системы всегда было сложно. И первая причина тому – нежелание судей реформироваться. В разное время они очень болезненно воспринимали необходимость прохождения проверок, в частности, на добропорядочность, и вмешательство международных экспертов во время разного рода конкурсов и отборов.

Кроме того, в политических кругах всегда находились те, кто пытался сотрудничать с судейской властью, договариваясь о лояльности и соглашаясь на разного рода законодательные компромиссы. В результате за последние девять лет можно было услышать о нескольких судебных реформах, в том числе и пятого президента Украины Петра Порошенко, и шестого – Владимира Зеленского, но ни одна из них не была доведена до конца. Поэтому — как в украинском обществе, так и среди международников до сих пор существует большой запрос на формирование по-настоящему независимого судейского корпуса. А от решений Высшего совета правосудия (ВСП) этот процесс напрямую зависит.

Судейские избранники

12 января завершился ХІХ съезд судей. Его результатом стал выбор восьми членов Высшего совета правосудия — органа, который отвечает за назначение, увольнение и дисциплинарные наказания судей.

До этого почти одиннадцать месяцев его работа была заблокирована. Сначала 22 февраля 2022 года 10 из 15 действующих тогда членов ВСП после начала оценивания Этическим советом, испугавшись проверок, сложили полномочия. Из-за отсутствия кворума орган прекратил работу – для перезапуска нужно было как минимум 15 членов из 21, среди которых большинство составляли бы судьи. Затем началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, и времени для решения кадровых вопросов не находилось. И вот в августе 2022-го парламент принимал по своей квоте двух новых членов Высшего совета правосудия: адвоката Романа Маселко и кандидата юридических наук Николая Мороза.

После избрания еще восьми орган может возобновить свою работу.

[ + – ] Работа Высшего совета правосудия разблокирована Фото: Скриншот

Итак, новыми членами ВСП в первом туре были избраны пятеро: судья Харьковского апелляционного суда Алла Котелевец, судья Кассационного гражданского суда в составе ВС Григорий Усик, судья Львовского окружного административного суда Александр Сасевич, судья Хозяйственного суда Донецкой области Юлия Бокова, судья Северного апелляционного хозяйственного суда Ольга Попикова. Во время второго – еще трое: судья Николаевского апелляционного суда Татьяна Бондаренко, судья Херсонского окружного административного суда Елена Ковбий и судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Сергей Бурлаков. Все они приняли присягу и будут работать в ВСП последующие четыре года.

В представительстве Евросоюза в Украине перезапуск ВСП одобрили. Главный дипломат ЕС в Украине Матти Маасикас сказал, что это важный шаг на пути воплощения в жизнь судебной реформы.

"Таким образом ключевые судебные органы могут возобновить работу. С нетерпением жду, когда реформированный ВСП продемонстрирует верховенство закона и честность на практике", – написал он в своем Twitter.

Поездки в Крым и родственники в РФ

После первого тура эксперты Центра противодействия коррупции (ЦПК) заявили, что ко всем пяти кандидатам есть вопросы. Например, судья Бокова и ее близкие родственники неоднократно посещали оккупированный Крым и владеют там недвижимостью и другим имуществом. В мотивационном письме к ВСП Бокова отметила: "Судебная реформа обескровила судебную власть, лишает судей права и возможности карьерного роста, создает оправдание для системного посягательства на судейскую независимость и недофинансирование судов".

Котелевец в 2012 году хотели уволить – при рассмотрении дела о ДТП судья безосновательно не учла результаты медэкспертизы, а затем приняла решение об уменьшении компенсации потерпевшему.

Судья Попикова в декларациях за 2010-2013 годы не задекларировала ни одного объекта недвижимости – возникают вопросы о происхождении средств.

Сасевич был фигурантом расследования BIHUS.Info о голосовании за согласованных кандидатов на судейских съездах, а Усик в 2010 году взыскал с журналистки Ольги Сницарчук 20 тысяч гривен морального ущерба, якобы нанесенного депутату-"тушке" Юрию Буту – тот накануне перешел из "Нашей Украины – Народной самообороны" к "регионалам" (журналистка назвала его "отщепенцем от коалиции").

После появилась информация и еще о трех кандидатах. Оказалось, Татьяна Бондаренко могла принимать решения не на рабочем месте и скрывать факты админнарушений во время вождения автомобиля. Бурлакова в ЦПК называют человеком, близким к семье бизнесмена Александра Фельдмана, депутата от запрещенной ОПЗЖ (во время выборов 2004 года Фельдман был доверенным лицом кандидата Виктора Януковича).

"У Татьяны Бондаренко проблемы с декларированием, ее брат – гражданин РФ, сестра периодически совершает туда поездки. В Россию катается как к себе домой и Бурлаков. И таких людей выбрали в ВСП. Очевидно, моя оценка того, что судьи готовы к демократии, оказалась несколько преждевременной", – говорит председатель правления "Фонда Dejure" Михаил Жернаков.

Единственная, к кому вопросов у общественности было меньше – Елена Ковбий. "Она воюет на фронте. К ней не было много претензий. В отличие от других", – говорит Жернаков. Но в то же время известно, что брат судьи Херсонского окружного административного суда проживает в России и работает генеральным директором предприятия, совершающего грузовые железнодорожные перевозки. А сама Ковбей в свое время отменила решение о переименовании улицы Лютеранской в Херсоне в улицу Катерины Гандзюк. После начала полномасштабного вторжения судья уехала из оккупированного Херсона и вступила в Винницкую территориальную оборону.

Компромиссное решение

При этом Жернаков отмечает: хорошо, что судьи все-таки смогли договориться и избрать восемь членов, а значит – перезапустить ВСП.

"По крайней мере, они не сорвали евроинтеграцию, – говорит он. – Но большой вопрос, какие решения будет принимать такой состав ВСП, и как далеко мы с ними на пути евроинтеграции зайдем. К сожалению, пока такая ситуация с кандидатами от судей: мало того, что среди них мало честных, но за тех, кого можно такими считать, категорически отказывается голосовать судейское сообщество. Это все отголоски того, что еще в 2016 году во время изменений в Конституцию мы заложили принцип судейского самоуправления, где все или почти все решают судьи, избранные судьями. Это классно работает для сохранения статус-кво, но максимально губительно для любых изменений".

[ + – ] Эксперты говорят, что первые результаты работы нового состава ВСП можно будет увидеть очень скоро

Реформой для галочки называет формирование нового состава Высшего совета правосудия судья Октябрьского райсуда Лариса Гольник. Судья известна своей принципиальной позицией и сама подавалась на конкурс в ВСП, но сошла с дистанции на этапе рассмотрения Этическим советом – он ее признал не соответствующей критериям из-за постов в социальных сетях и публичных высказываний. Сегодня Гольник намекает: система, которая последние десять лет действует в Украине, сохранилась.

"Пенять на съезд судей не вижу смысла. Причина нынешнего поражения гражданского общества – Этический совет, – говорит она. – Вместо того, чтобы отсечь всех сомнительных кандидатов и не дать депутатам, судьям, ученым никакого шанса выбирать между агентами перемен и выдвиженцами судейских кланов, Этический совет решил действовать по принципу: один от ваших, один – от наших (к слову, доступ к собеседованиям с кандидатами Этический совет закрыл после полномасштабного военного вторжения РФ, мотивируя это безопасностью кандидатов, – ред.). Разменными монетами при выработке консенсуса внутри Этического совета стали несколько независимых и самостоятельных судей. Те, кого система определила как своих персональных врагов. И предусмотрительно обезвредила – они не смогли стать победителями".

Сегодня эксперты говорят, что первые результаты работы нового состава ВСП можно будет увидеть очень скоро. Во-первых, важно понять, кого изберут председателем и заместителем Совета, ведь от их позиции будет зависеть многое. А во-вторых, каким будет новый состав Высшей квалификационной комиссии судей – еще одного судейского органа, который будет набирать новых судей на несколько тысяч вакантных мест.

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