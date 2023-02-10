Россия нарушила шесть мирных договоров с Украиной. Как остановить РФ в ООН

Потакание империалистическим извращением убедило Россию в том, что Запад выписал ей индульгенцию на все незаконные действия в будущем.

Related video

26 августа 1991 года, через два дня после провозглашения Акта Независимости Украины, пресс-секретарь президента России Ельцина – Павел Вощанов, выпустил меморандум, в котором в частности, было заявлено: "Российская Федерация не ставит под сомнение конституционное право каждого государства и народа на самоопределение. Однако существует проблема границ, неурегулированность которая возможна и допустима только при наличии закрепленных соответствующим договором союзнических отношений".

Эта прямая угроза всем независимым государствам, образовавшимся после распада СССР, была подкреплена устным комментарием Вощанова: "Если Украина и Казахстан войдут в состав союза с Россией, то проблемы нет. Но если они выходят, мы должны позаботиться о живущем там населении, и не забывать, что эти земли были освоены россиянами. Россия вряд ли согласится отдать их так легко".

Несмотря на проявление таких дерзких имперских амбиций у руководителей новорожденной России, Запад не только продолжил с ней сотрудничать, но и разрешил воплотить в жизнь аферу по захвату членства СССР в ООН и Совбезе ООН. Потакание империалистическим извращением убедило Россию в том, что Запад выписал ей индульгенцию на все незаконные действия в будущем.

Шесть договоров, которые нарушила Россия

Украинская власть (как ей считалось) серьезно отнеслась к этим угрозам, и в течение следующих двадцати лет заключила с Россией шесть международных договоров, которые, казалось, должны были урегулировать все вопросы, касающиеся отношений между нашими странами.

1. 5 декабря 1994 г. – Меморандум о гарантиях безопасности, в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

2. 28 мая 1997 г. – Соглашение между Украиной и РФ о статусе и условиях пребывания черноморского флота РФ на территории Украины.

3. 31 мая 1997 года – Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

4. 28 января 2003 года – Договор между Украиной и РФ об украинско-российской государственной границе.

5. 24 декабря 2003 г. – Договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

6. 29 июля 2010 года – Соглашение между Украиной и РФ о демаркации украинско-российской государственной границы.

Но все эти договоры с Россией, конечно, не стоили даже бумаги, на которой были заключены. Единственное соглашение, которое было способно остановить агрессора – это "Северноатлантический договор", присоединиться к которому, украинские власти за 32 года Независимости, так и не смогли.

В свои статьи: "Как я провозглашал войну Украине", для издания "Новая газета", от 3 мая 2003 года, тот же пресс-секретарь Ельцина Павел Вощанов, раскрыл поддержку своего меморандума, отмечая, что в августе 1991 года получил прямое распоряжение Ельцина – заявить территориальные претензии России на Крым, Донбасс, Абхазию и некоторые районы Южной Сибири.

То есть планы России, реализуемые Путином, были заложены и публично провозглашены еще в 1991 году.

Подписать петицию "Россию прочь из ООН"

Конечно, мало смысла в обвинениях в безопасности и недальновидности украинских власть имущих, которые тридцать лет закрывали глаза на угрозу России, пусть это останется прерогативой соответствующих органов и ученых.

Сегодня международная поддержка нашего государства в войне с агрессором сверхмощная. Но враг Украины хитер, коварен, жесток и намного сильнее. Чтобы победить, нам нужно перестать подстраиваться под мировое общественное мнение, соответствовать навязанной мифологии и выступать в роли Давида против Голиафа.

Теперь нужно воспользоваться возможностью разгромить Россию в ООН. Кресло СССР в Совете Безопасности – место силы для Путина. В клубе сверхдержав он воображает, что руководит оттуда всем миром.

Но не существует ни одного юридического документа, подтвердившего членство России в ООН. Украине следует приложить все усилия, чтобы как можно быстрее убедить мировое сообщество в том, что с Россией нужно поступить, как с вором, которому повезло украсть членство в Совбезе ООН – осудить и выставить за дверь.

Во-первых, это создаст благоприятные условия для развертывания операции по поддержанию мира в Украине согласно статье 41 Устава ООН. Без России Совет Безопасности ООН будет иметь возможность предпринять такие действия воздушными, морскими или сухопутными силами, которые окажутся необходимыми для поддержки или восстановления международного мира и безопасности. Во-вторых, после победы Украины появится возможность провести полную деимпериализацию, денацификацию и денуклеаризацию России.

Изгнание России из ООН очень сложная задача для Владимира Зеленского и украинской дипломатии, поэтому все украинцы должны приобщиться к этому важному делу, своими подписями под Петицией: "Долой РФ из ООН!".