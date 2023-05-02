Как стандарты НАТО помогут побороть коррупцию в армии

Смена руководителей на военных должностях, применяемая в НАТО, поможет наладить систему кадрового отбора в украинской армии.

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Практика ротации кадрового и руководящего состава, введенная в странах-членах НАТО, поможет бороться с коррупцией в украинской армии и Территориальных центрах комплектации (бывших военкоматах). А внедрение института военного омбудсмена поможет минимизировать злоупотребление руководства и защитит права людей в военной форме. Об этом Фокусу рассказал военный эксперт института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий.

"То, что в системе военкоматов совершалась системная коррупция ни для кого не новость. Но от нее тоже есть средства. По стандартам НАТО до кадров, должна проводиться ротация в должности один раз в три года. На самые высокие должности назначают лиц, которые за три- шесть лет должны быть уволены со службы по возрасту. Я думаю, если бы в наших кадровых подходах были систематические ротации по стандартам Альянса, не было бы такой коррупции в военкоматах", — рассказывает эксперт.

По словам Козия, на сегодняшний день солдат некуда пожаловаться на действия своих непосредственных командиров – институт военных омбудсменов не создан, а военная прокуратура отменена. Он напоминает, что военный омбудсмен оберегает права военнослужащих, он должен обеспечивать условия для достойной зарплаты, пенсии или жилья и способствует демократическому гражданскому контролю над вооруженными силами.

Больше о реформировании ТЦК и замене бывших военкомов на ветеранов войны читайте в материале "Запрос на справедливость. Почему военкомы могут не доехать до фронта".