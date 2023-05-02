Як стандарти НАТО допоможуть побороти корупцію в армії

Зміна керівників на військових посадах, яка застосовується в НАТО допоможе налагодити систему кадрового відбору в українській армії.

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Практика ротації кадрового та керівного складу, що запроваджено в країнах-членах НАТО допоможе боротися з корупцією в українській армії та Територіальних центрах комплектації(колишніх військкоматах). А впровадження інституту військового омбудсмена допоможе мінімізувати зловживання керівництва та захистить права людей у військовій формі. Про це Фокусу розповів Військовий експерт інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігор Козій.

"Те, що в системі військкоматів чинилася системна корупція ні для кого не новина. Але від неї також є засоби. За стандартами НАТО до кадрів, має проводитися ротація на посаді один раз на три роки. На найвищі посади призначають осіб, які за три-шість років мають бути звільнені зі служби за віком. Я думаю, якби у наших кадрових підходах були систематичні ротації за стандартами Альянсу, не було б такої корупції у військкоматах", — розповідає експерт.

За словами Козія, на сьогоднішній день солдат не має куди поскаржитися на дії своїх безпосередніх командирів – інституту військових омбудсменів не створено, а військову прокуратуру скасовано. Він нагадує, що військовий омбудсмен оберігає права військовослужбовців, має забезпечувати умови для гідної зарплатні, пенсії чи житла і сприяє демократичному цивільному контролю над збройними силами.

Більше про реформування ТЦК та заміну колишніх воєнкомів на ветеранів війни читайте в матеріалі "Запит на справедливість. Чому воєнкоми можуть не доїхати до фронту".