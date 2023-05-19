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Политика

Не задекларировала имущества на 1,8 млн гривен: НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепке (схема)

Ольга Солодуха, Солодуха, нардепка, народный депутат
Фото: Соцсети | Народная депутатка не задекларировала недострой на своем земельном участке под Киевом

Следователи выяснили, что парламентарий не упомянула недострой площадью более 167 кв. метров в Киевской области. По информации СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" и представительнице Комитета ВР по вопросам молодежи и спорта Ольге Саладухе.

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19 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении во внесении ошибочных данных в е-декларацию за 2020 год действующей народной депутатке. Об этом написала пресс-служба НАБУ.

"По данным следствия, народная избранница не задекларировала расположенный на принадлежащем ей земельном участке объект недвижимости — недостроенный дом площадью более 167 кв. метров под Киевом", — передали в НАБУ.

По информации бюро, в договоре купли-продажи земли от 2020 года не упоминалось расположенный на ней недострой. В НАБУ рассказали, что депутатке дали возможность убрать неточность, однако в исправленной декларации также не оказалось информации об объекте недвижимости.

"На основании заключения НАПК осенью 2021 года НАБУ и САП начали расследование. Они получили достаточно доказательств того, что на момент приобретения земельного участка дом на нем уже был построен", — написала пресс-служба.

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Схема, опубликованная пресс-службой НАБУ
Фото: НАБУ

Кому сообщили о подозрении НАБУ и САП?

На портале "Слово и дело" проинформировали, что речь идет об Ольге Саладухе.

На сайте партии "Слуга народа" указано, что депутатка — уроженка Донецка и украинская легкоатлетка. Она возглавляет подкомитет по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Комитета ВР по вопросам молодежи и спорта.

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву. Фигуранта дела о взятках в размере 2,7 млн долларов будут содержать под стражей до 14 июля с возможностью внесения залога.

16 мая пресс-служба НАБУ публиковала схему, по которой должна была происходить передача средств за нужное судебное решение. Журналист Олег Новиков сообщал, что оно касалось олигарха Константина Жеваго.