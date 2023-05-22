"Украина с интересом наблюдает": в ОП опровергли причастность ВСУ к событиям на Белгородщине

Советник главы Офиса президента утверждает, что за инцидентами в Белгородской области стоят российские партизаны. По его словам, "танки продаются в любом российском военторге", чем и могли воспользоваться партизаны.

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В Офисе президента Украины опровергли информацию о какой-либо причастности украинских военных к инцидентам в Белгородской области РФ. Об этом написал советник главы ОП Михаил Подоляк на своей странице в Твиттере в понедельник, 22 мая.

По его словам, Украина не имеет прямого отношения к событиям в Белгородской области.

"Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, впрочем, не имеет к ней непосредственного отношения", — написал Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что к сложившейся в Белгороде ситуации причастно партизанское движение которое действует в РФ.

"Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках", — отметил чиновник.

Он подытожил, что танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан Российской Федерации.

Напомним,22 мая в Белгородской области местные жители слышали звуки обстрелов и заметили военную технику. РосСМИ написали, что в регионе действую якобы украинские венные. В свою очередь губернатор Белгородской области Гладков заявляет об обстрелах в нескольких населенных пунктах. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не сражается на российской

Кроме того 22 мая стало известно, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" провели новый рейд в Белгородской области. Им удалось продвинуться вглубь на расстоянии 10 километров от российско-украинской границы.