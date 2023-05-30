Угрожают суверенитету Украины и Молдовы: ЕС ввел новые санкции

Под новые ограничения Евросоюза попали криминальный авторитет Григорий Карамалак, председатель "Партии регионов" Молдовы и Конгресса молдавских диаспор в России Александр Калинин и политик Илан Шор.

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ЕС ввел санкции против пяти граждан за дестабилизацию общественного порядка и попытку свержения власти в Молдове и двух граждан за угрозы суверенитету Украины. Об этом сообщает официальный журнал Европейского союза сегодня, 30 мая.

Под санкции попал молдавский политик Илан Шор, который находится за пределами страны. Недавно его приговорили к 15 годам тюрьмы за причастность к краже банковских активов.

Также под ограничения попал Владимир Плахотнюк, которого в Молдове называют олигархом. ЕС ввел санкции против россиянина Игоря Чайки, который является сыном бывшего генерального прокурора РФ.

Суверенитету Украины по мнению ЕС угрожают криминальный авторитет Григорий Карамалак и председатель "Партии регионов" Молдовы и Конгресса молдавских диаспор в России Александр Калинин. Они также попали под санкции.

К слову, 23 мая президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна выполнит решение Международного уголовного суда и арестует президента России Владимира Путина, если он приедет в Молдову.

Напомним, 29 мая стало известно, что Верховная Рада одобрила введение санкций против Ирана. Ограничения продлятся 50 лет и включают полный запрет на торговые операции с Тегераном, прекращение транзита ресурсов, запрет на полеты и транспортировку на территории Украины.

А 27 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 51 гражданина РФ. В числе юридических лиц, попавших под ограничения — АО "Железнодорожная торговая компания", ООО "Инновационные технологии масел", ООО "Оборонрегистр и другие.