Загрожують суверенітету України та Молдови: ЄС запровадив нові санкції

Під нові обмеження Євросоюзу потрапили кримінальний авторитет Григорій Карамалак, голова "Партії регіонів" Молдови та Конгресу молдавських діаспор у Росії Олександр Калінін та політик Ілан Шор.

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ЄС ввів санкції проти п'яти громадян за дестабілізацію громадського порядку та спробу повалення влади в Молдові та двох громадян за погрози суверенітету України. Про це повідомляє офіційний журнал Європейського Союзу сьогодні, 30 травня.

Під санкції потрапив молдавський політик Ілан Шор, який перебуває за межами країни. Нещодавно його засудили до 15 років ув'язнення за причетність до крадіжки банківських активів.

Також під обмеження потрапив Володимир Плахотнюк, якого у Молдові називають олігархом. ЄС запровадив санкції проти росіянина Ігоря Чайки, який є сином колишнього генерального прокурора РФ.

Суверенітету України на думку ЄС загрожують кримінальний авторитет Григорій Карамалак та голова "Партії регіонів" Молдови та Конгресу молдавських діаспор у Росії Олександр Калінін. Вони також потрапили під санкції.

До речі, 23 травня президент Молдови Майя Санду заявила, що її країна виконає рішення Міжнародного кримінального суду та заарештує президента Росії Володимира Путіна, якщо він приїде до Молдови.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо, що Верховна Рада схвалила запровадження санкцій проти Ірану. Обмеження триватимуть 50 років і включають повну заборону на торгівельні операції з Тегераном, припинення транзиту ресурсів, заборону на польоти та транспортування територією України.

А 27 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 51 громадянина РФ. Серед юридичних осіб, які потрапили під обмеження, — АТ "Залізнична торгівельна компанія", ТОВ "Інноваційні технології масел", ТОВ "Оборонреєстр" та інші.