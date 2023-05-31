Готовят иммунитет для Путина: ЮАР хочет переписать законы перед БРИКС

Власти страны раскритиковали Международный уголовный суд за якобы "двойные стандарты".

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Южно-Африканская Республика планирует изменить законодательство перед саммитом БРИКС. Об этом заявил заместитель министра государственных предприятий ЮАР Обид Бапела в комментарии BBC.

По его словам, Южная Африка хочет установить независимость от Международного уголовного суда, чтобы иметь право решать, арестовывать российского лидера или нет.

"В июне мы представим закон в парламент. По закону Южная Африка будет решать, кого арестовывать, а кого не арестовывать", — заявил Бапела.

При этом чиновник раскритиковал Международный уголовный суд якобы за "двойные стандарты". Он не понимает, почему за убийство иракцев президента США не судили, а президента России должны.

"Мы не могли себе представить, что МКС будет таким, каким он сейчас. Они никогда не обвиняли Тони Блэра, Джорджа Буша в убийствах иракцев. Мандела сказал бы, что МКС выявляет непоследовательность", — сказал он.

29 мая стало известно, что Южно-Африканская республика намерена предоставить дипломатический иммунитет для двух встреч официальных лиц из группы стран БРИКС. В рамках этих встреч возможно посещение Владимиром Путиным Южно-Африканской республики летом.

Напомним, что 11 мая посол США в ЮАР заявил, что ЮАР снабжала боеприпасами и оружием Россию. Вашингтон серьезно отнесся к обнаружению поставок оружия из африканской страны для Москвы и считает это проблемой. Президент ЮАР, в свою очередь, заявил об изучении данного вопроса.

Однако 13 мая стало известно, что посол США извинился за то, что обвинил ЮАР в военной помощи России. В МИД ЮАР заявили, что у правительства нет записей о продаже оружия россиянам. Президент страны Сирил Рамафоса призвал провести расследование этого дела.