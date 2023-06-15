"Донос сталинских времен": в Раде раскритиковали петицию с требованием уволить Ткаченко (видео)

Представитель провластной политсилы Никита Потураев пересматривал список украинцев, подписавших петицию с требованием уволить руководителя Минкульта, и его удивили некоторые фамилии.

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Никита Потураев, нардеп от партии "Слуга народа", прокомментировал петицию с требованием уволить Александра Ткаченко, руководителя Министерства культуры и информационной политики Украины. Он сравнил ее с "публичным доносом сталинских времен". Об этом политик заявил в интервью для Radio NV.

Представитель украинского парламента отметил, что у людей могут возникать претензии к работе Министерства культуры, но это должно решаться в "рабочем порядке".

Нардеп добавил, что просматривал список украинцев, поддержавших и подписавших петицию с требованием уволить Ткаченко. Он был удивлен, увидев некоторые фамилии. По его мнению, петиция по своей "тональности и стилистике" напомнила ему "публичный донос сталинских времен".

"Ну там просто были позорные, безосновательные обвинения в адрес министра", – заявил нардеп.

Украинский депутат отметил, что понимает, с чего все началось. По его мнению, "люди травмированы" и могут "неадекватно реагировать".

Потураев отметил, что Министерство культуры постоянно идет на встречу в вопросе захоронения и отпевания украинских защитников. Ведомство дает разрешение на проведение богослужений.

"Если вы требуете что-то от министерства, вы хотя бы порядок выясните для себя", — подчеркнул нардеп.

Напомним, в конце апреля Александр Ткаченко выступил за сотрудничество с "полезными" россиянами. В то же время, он поддержал белые и черные списки артистов из РФ. По его словам, общественное мнение, которое в Украине очень сильно влияет на принятие каких-либо политических решений на уровне государства, будет на стороне того, чтобы не пользоваться услугами "молчунов и так называемых z-патриотов".