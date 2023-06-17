Байден не будет упрощать вступление Украины в НАТО, – журналист

По словам журналиста Fox News Лукаса Томлинсона, американский лидер дал отрицательный ответ на прямой вопрос.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден не планирует упрощать процедуру вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает журналист Fox News Лукас Томлинсон в своем Twitter-аккаунте.

"Байдена спросили, будет ли он облегчать вступление Украины в НАТО. "Нет", – ответил он", – говорится в сообщении.

СМИ писали, что Байден поддерживает упрощение процесса вступления Украины в Альянс

16 июня издание Axios со ссылкой на свои источники, знакомые с дискуссиями в Белом доме, сообщил, что Джо Байден поддержал план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который предусматривает, что Украина не должна выполнять план действий по членству (ПДЧ) для вступления в Альянс.

Журналисты уточнили, что процесс выполнения плана действий по членству требует выполнение ряда реформ и критериев, что может занять годы и даже десятилетия.

В этот же день министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что представители Североатлантического альянса все больше склоняются к упрощению процесса вступления Украины в НАТО. Германия выразила намерение поддержать эту инициативу.