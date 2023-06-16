В НАТО без ПДЧ: Байден поддержал упрощение процесса вступления Украины в Альянс, — СМИ

Процесс выполнения плана действий по членству в НАТО требует от страны-претендента выполнения ряда реформ и критериев, которые могут занять многие годы и даже десятилетия.

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Президент США Джо Байден поддержал план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который предусматривает, что Украина не должна выполнять план действий по членству (ПДЧ) для вступления в Альянс. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на свои источники, знакомые с дискуссиями в Белом доме.

По информации источников издания, во вторник, 13 июня Столтенберг находился в Белом доме, где выдвинул предложение, в соответствии с которым альянс может сделать заявление о том, что Украина добилась прогресса на пути к членству в НАТО, в связи с чем ей не нужно будет завершать пошаговый процесс ПДЧ, который ранее вынуждены были проходить другие восточноевропейские члены НАТО.

Уточняется, что процесс выполнения плана действий по членству требует выполнение ряда реформ и критериев, что может занять годы и даже десятилетия.

Дискуссии о будущем Украины в НАТО

Журналисты отмечают, что взятие Украины под крыло НАТО фактически означало бы согласие альянса на конфликт с Россией, однако президент Украины Владимир Зеленский не раз утверждал, что Украина доказала свою ценность для альянса и должна получить конкретный путь к членству.

По словам одного из источников издания, Байден искал "золотую середину", которая способствовала бы объединению НАТО, и, в целом, поддержал эту идею. Однако сложно предположить, устроит ли такая формулировка Зеленского и представителей других стран-членов НАТО.

Напомним, 14 июня стало известно, что в Соединенных Штатах Америки рассматривают вариант, чтобы предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества с НАТО.

15 июня президент Соединенных Штатов Америки заявил, что он лично настаивает на том, чтобы Украина получила полноценное членство в НАТО.