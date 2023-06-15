Джо Байден настаивает на членстве Украины в НАТО, — CNN

Полноценное вступление Киева в Альянс, как отметили журналисты, станет главной темой саммита в Вильнюсе. В администрации Белого дома продолжают диалог с другими союзниками по этому вопросу.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден настаивает на том, чтобы Украина получила полноценное членство в НАТО. Об этом сообщает издание CNN 15 июня.

По информации журналистов, команда Белого дома во главе с главой государства находится в разгаре диалога с другими странами-членами НАТО. Они решают вопрос о том, свяжет ли Киев свое будущее с Альянсом.

Эта тема может стать ключевой во время саммита, который пройдет уже в следующем месяце в литовской столице — Вильнюсе. Там страны планируют обсудить новые обязательства по расходам на оборону, а также решат вопрос с преемником генерального секретаря Йенса Столтенберга, который осенью покинет должность.

"Тем не менее, именно вопрос о членстве Украины станет одной из самых горячих точек для группы, которой удалось сохранить удивительное единство в условиях неспровоцированного вторжения России",- говорится в сообщении.

Часть союзников, которые расположены в Восточной Европе, выступают за то, чтобы Киев присоединился к НАТО, но лишь после окончания войны. В США также одобряют нынешнюю позицию Альянса, которая гласит, что в конечном итоге Украина получит членство, но сроки реализации плана — неизвестны.

Напомним, 15 июня глава Минобороны Алексей Резников призвал НАТО внести ясность о будущем Украины в Альянсе. По его словам, Киев является частью восточного фланга НАТО, поэтому пришло время принимать решение о полноправном членстве. Борьба с РФ показала, что возможности ВСУ ничем не уступают европейским армиям.

3 июня президент Владимир Зеленский заявил, что страны НАТО не хотят принимать Украину из-за страха перед Россией. Глава государства не ждет вступления Украины в НАТО до окончания войны, но надеется получить гарантии от руководства Альянса на саммите в Вильнюсе.