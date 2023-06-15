"Вся страна ждет": Резников призвал НАТО внести ясность о будущем Украины в Альянсе

По словам главы Минобороны, Киев является частью восточного фланга НАТО, поэтому пришло время принимать решение о полноправном членстве. Борьба с РФ показала, что возможности ВСУ ничем не уступают европейским армиям.

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Министр обороны Алексей Резников считает, что страны НАТО не должны медлить с решением о вступлении Украины в Альянс. Об этом глава Минобороны заявил в интервью "Голосу Америки", которое было опубликовано 15 июня.

По его словам, Киев ожидает, что на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в следующем месяце, будет внесена ясность о полноценном членстве Украины. Все потому что, Украина защищает от российской агрессии не только себя, но и всю Европу.

"Мы уже добились впечатляющих результатов в борьбе с Россией, благодаря нашей работе со странами-членами Альянса. Мы уже собрали невероятно разнообразный арсенал вооружения и снаряжения. Мы построили логистические маршруты из стран НАТО к нам, которые являются логистическими маршрутами беспрецедентной сложности", — говорится в сообщении.

Теперь, как продолжил далее глава Минобороны, "вся страна ждет ясности", когда Украина сможет стать полноправным членом оборонительного союза и все стремления направлены на то, чтобы внедрить стандарты Альянса для Сил безопасности и обороны.

"Наша цель – выполнить все, что находится в компетенции Минобороны и ВСУ, выстроить все практические вещи до такой степени, чтобы в Вильнюсе было максимально освобождено пространство для принятия необходимых политических решений на уровне руководителей государств", — подытожил Алексей Резников.

Напомним, 14 июня сообщалось, что Украине вместо членства в НАТО предлагают заверения в безопасности. По данным журналистов, речь не идет о том, чтобы 5-я статья устава НАТО о коллективной обороне распространялась бы и на Украину.