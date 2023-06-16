У НАТО без ПДЧ: Байден підтримав спрощення процесу вступу України до Альянсу, — ЗМІ

Процес виконання плану дій щодо членства в НАТО вимагає від країни-претендента виконання низки реформ та критеріїв, які можуть зайняти багато років і навіть десятиліття.

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Президент США Джо Байден підтримав план генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який передбачає, що Україна не повинна виконувати план дій щодо членства (ПДЧ) для вступу до Альянсу. Про це повідомляє видання Axios із посиланням на свої джерела, знайомі з дискусіями у Білому домі.

За інформацією джерел видання, у вівторок, 13 червня, Столтенберг перебував у Білому домі, де висунув пропозицію, відповідно до якої альянс може зробити заяву про те, що Україна досягла прогресу на шляху до членства в НАТО, у зв'язку з чим їй не потрібно буде завершувати покроковий процес ПДЧ, який раніше були змушені проходити інші східноєвропейські члени НАТО.

Уточнюється, що процес виконання плану дій щодо членства вимагає виконання низки реформ та критеріїв, що може зайняти роки і навіть десятиліття.

Дискусії про майбутнє України в НАТО

Журналісти зазначають, що взяття України під крило НАТО фактично означало б згоду альянсу на конфлікт з Росією, проте президент України Володимир Зеленський неодноразово стверджував, що Україна довела свою цінність для альянсу і має отримати конкретний шлях до членства.

За словами одного з джерел видання, Байден шукав "золоту середину", яка б сприяла об'єднанню НАТО, і, загалом, підтримав цю ідею. Проте важко припустити, чи влаштує таке формулювання Зеленського та представників інших країн-членів НАТО.

Нагадаємо, 14 червня стало відомо, що у Сполучених Штатах Америки розглядають варіант, щоб запропонувати Україні "ізраїльську модель" співробітництва з НАТО.

15 червня президент Сполучених Штатів Америки заявив, що він особисто наполягає на тому, щоб Україна набула повноцінного членства в НАТО.